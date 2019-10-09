Заморозки и ливни: к чему готовиться 9 октября
Температура воздуха в Украине сегодня местами опустится к отметке -3 градуса по Цельсию. Детальнее рассказали в Укргидрометцентре.
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На западе страны сегодня вероятны осадки в виде кратковременного дождя. Воздух прогреется от +11…+18 градусов по Цельсию. Ночью заморозков не прогнозируют.
На востоке без осадков. На протяжении дня будет в меру солнечно. Осадки вероятны в Сумах и области. На термометре +7…+13 градусов по Цельсию. Ночью вероятны заморозки до -3 градусов.
Южным регионам прогнозируют переменчивую облачность. На улице +14…+18 градусов. Помимо этого, ночью прогнозируют заморозки до -3.
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В северной части страны осадки в виде дождя. Температура воздуха от +9 до +12 градусов по Цельсию.
В Центральной Украине переменчивая облачность. Столбик термометра поднимется к максимальной отметке +15 градусов. Ночью заморозки до -3 градусов.
В столице кратковременные дожди. Воздух прогреется от +10 до +12 градусов по Цельсию.
Напомним, в Карпатах выпал снег, обещают сильные заморозки. Заснежило, в частности, в окрестностях села Поляниця возле курорта Буковель, на Драгобрате, а также возле Славского.
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