Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Луганские шахтеры бастуют: Существовать не на что

Комментариев: 16
Люди требуют погашения задолженности по заработной плате.
8 октября в первую смену прекратили добычу угля горняки ГП “Шахта “Новодружеская“
8 октября в первую смену прекратили добычу угля горняки ГП “Шахта “Новодружеская“

В Луганской области шахтеры отказываются  спускаться в забой, требуя погасить долги.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, во вторник, 8 октября, в первую смену прекратили добычу угля горняки ГП “Шахта “Новодружеская“, входящая в состав ОАО “Лисичанскуголь“. Они отказываются приступать к работе, требуя погашения задолженности по заработной плате.

Читай также: В Украине складывается катастрофическая ситуация с накоплением угля на складах ТЭС - Волынец

“Горняки соседней шахты имени Г. Капустина в городе Привольнянске предупредили администрацию предприятия, со второй смены также прекратят работу. Между тем на шахте “Горная“ ГП “Первомайскуголь“ уже вторые сутки не спускаются в забой горняки. Их требование аналогичное - погашение задолженности по заработной плате. Шахтеры настроены решительно. А потому, если им в ближайшее время не заплатят заработанное тяжелым трудом, протестные действия они готовы перенести в столицу“, - написал Волынец.

Как сообщалось, в мае под Львовом на шахте произошел обвал, были жертвы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: долги, шахтеры, Луганская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (17)
Отсортировать по дате Вниз
Люблю_Украину    09.10.2019, 10:36
Оценка:  -1
Люблю_Украину
скоро эти территории освободят от оккупации и выплатят зарплаты в валюте освободителя)
Woodbrother    09.10.2019, 10:47
Оценка:  +1
Woodbrother
Вам опять медведь на голову насрал с утреца Территории , на которых клоун ЗЕ не платит зарплаты, никем не оккупированы. Там нет ихтамнетов и прочей мрази, там все тихо и спокойно.
Vasya_iz_Ivanovo    09.10.2019, 10:21
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
А у нас за задержку зарплаты наступает уголовная ответственность, а у вас?
Woodbrother    09.10.2019, 10:23
Оценка:  +2
Woodbrother
И шо, хоть кого то на россии посадили ? Не смешите людей, им и так смешно от бубочки ЗЕ
Vasya_iz_Ivanovo    09.10.2019, 10:27
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Насчет посадок не знаю, но после введения уголовной статьи задолженности по зарплатам исчезли, ну за малым исключением.
Woodbrother    09.10.2019, 10:45
Оценка:  0
Woodbrother
Vasya_iz_Ivanovo - вы живете в сказочном мире останкинского ТВ. Даже на москве сейчас зарплаты платят с сильными задержками, а в каком нибудь мухосранске или кастраме их годами не видят
Vasya_iz_Ivanovo    09.10.2019, 10:48
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
видать тебе из Львова видней что у нас тут творится, чем мне из Иваново! Woodbrother, ты жертва УкроСМИ!
thebestdraw    09.10.2019, 10:17
Оценка:  -4
thebestdraw
Хотите денег и не устраивает такое положение? увольняйтесь. При увольнении им выплатят всю задолженность. И причем тут киев? идите к ахметовскому (или чьи там шахты) дому митингуйте
WTF2_сосет_хyй    09.10.2019, 10:22
Оценка:  -2
WTF2_сосет_хyй
у вас, срагулье, итак нихyя не осталось, чего еще eбло раззявляешь? единственное, что работает, молиться на них должны
Letohradek    09.10.2019, 10:04
Оценка:  0
Letohradek
Апять Порошенко наживается на крови? Слово зэбилам!
Coюзник    09.10.2019, 10:14
Оценка:  -1
Coюзник
Напомним, что 33 работники шахты имени Капустина отказались подняться на поверхность 19 октября 2018 года, требуя отдать причитающуюся им заработную плату. Предприятие задолжало шахтерам почти 170 млн гривен.
Coюзник    09.10.2019, 10:16
Оценка:  -1
Coюзник
Зарплата шахтеров это событие "сезонное" ... повторяющееся уже десятки лет при всех властях
Letohradek    09.10.2019, 10:26
Оценка:  0
Letohradek
Но ты же поверил недалекому квартальному барану, что эпоха Порошенка канула в прошлое, и вы теперь заживете счастливо с достойными зарплатами и уверенностью в завтрашнем дне Вот я и тыкаю недалеких 73% в говно, которому вы поверили!
Люблю_Украину    09.10.2019, 10:37
Оценка:  -1
Люблю_Украину
радик, как оказалось эпоха порошенко никуда не канула, она на века)
Vasya_iz_Ivanovo    09.10.2019, 09:56
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Если где то что то убыло - значит это же самое где то прибыло (М. Ломоносов). У кого то их денежки гуляют.
Woodbrother    09.10.2019, 10:21
Оценка:  0
Woodbrother
Клоун ЗЕ наживается на народном горе. Страна катится в пропасть, а клоун ЗЕ продолжает разваливать экономику. При таких темпах просирания всего и всея обещанный путч может быть уже совсем скоро. Когда людям жрать будет нечего , им уже не до клоунады. А тут еще ЗЕ анонсировал резкий рост комуналки
Vasya_iz_Ivanovo    09.10.2019, 10:28
Оценка:  -3
Vasya_iz_Ivanovo
Такой ответ на мой пост - в огороде бузина, а в Киеве дядька!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь