Луганские шахтеры бастуют: Существовать не на что

Люди требуют погашения задолженности по заработной плате.

В Луганской области шахтеры отказываются спускаться в забой, требуя погасить долги.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, во вторник, 8 октября, в первую смену прекратили добычу угля горняки ГП “Шахта “Новодружеская“, входящая в состав ОАО “Лисичанскуголь“. Они отказываются приступать к работе, требуя погашения задолженности по заработной плате.

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“Горняки соседней шахты имени Г. Капустина в городе Привольнянске предупредили администрацию предприятия, со второй смены также прекратят работу. Между тем на шахте “Горная“ ГП “Первомайскуголь“ уже вторые сутки не спускаются в забой горняки. Их требование аналогичное - погашение задолженности по заработной плате. Шахтеры настроены решительно. А потому, если им в ближайшее время не заплатят заработанное тяжелым трудом, протестные действия они готовы перенести в столицу“, - написал Волынец.

Как сообщалось, в мае под Львовом на шахте произошел обвал, были жертвы.

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