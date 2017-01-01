"Серую зону" могут расширить за счет подконтрольных Украине территорий, - Бондарь

Разведение сил на Донбассе может состояться как за счет территорий, подконтрольных сепаратистам, так и за счет населенных пунктов, контролируемых ВСУ.

Во время разведения сил на Донбассе в "серую зону" могут войти и населенные пункты, контролируемые сепаратистами, так и территории подконтрольные Украине. Об этом заявил заместитель командующего штаба ООС Богдана Бондаря в программе Ваша Свобода на Радио Свобода в среду, 9 октября.

Проект Донбасс.Реалии ранее получил от источников один из вариантов разведения войск на Донбассе, согласно которому "серыми зонами" могут стать Широкино, Пески, Гранитное и другие подконтрольные Киеву населенные пункты, также в демилитаризованную зону войдут Опытное, Светлодарск, Крымское, Павлополь, Екатериновка, Луганское, а частично демилитаризованными будут Талаковка и Бердянское.

"Пока что, возможно, это один из вариантов, которые рассматриваются", - сказал Богдан Бондарь, комментируя этот план.

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"Но мы должны заметить, что и противник также будет отходить из Ясиноватой, частично из Донецка, из Сокольников - из тех населенных пунктов, которые сейчас пока не контролируются ВСУ. И все эти вопросы должны будут рассматриваться, как минимум, трехсторонне и в "нормандском формате", - подчеркнул он.

"Пока мы планируем завершить три участка, а в дальнейшем перейти, возможно, к другим вариантам, если они будут предложены украинской стороной или противоположной стороной. Пока обсуждение по другим участкам не проводилось", - заявил Бондарь.

Он рассказал, что представителей общины Золотого приглашали в Станицу Луганскую, чтобы они посмотрели, как там прошло разведение, как обеспечивают пропуск мирного населения.

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"На участках Золотое и Петровское мы готовы к разведению, готовы к тому, что выполним взятые на себя обязательства. В то же время противник постоянно осуществляет обстрелы. Даже вчера (7 октября - ред.), когда находились в районе Золотого наши должностные лица, было несколько провокационных выстрелов, которые говорили о том, что российские оккупационные силы не желают этого разведения", - заявил Бондарь.

"Мы отслеживаем всю эту ситуацию. Кроме того, информируем представителей ОБСЕ, осуществляющих мониторинг будущих участков для разведения. Если будут обстрелы, если это не будет прекращаться, то действительно разведении сил и средств будет откладываться, пока не будут соблюдены все условия, в том числе, которые были определены министром обороны", - сказал он.

Заместитель командующего штаба ООС также отметил, что уже есть "опыт работы в Станице Луганской, где несколько улиц попали в область разведения".

"И так же Катериновка. Около 120 человек остается в области разведения. Там будут работать все органы власти, будет работать Нацполиция, а также будет соответственно осуществляться мониторинг. ОБСЕ взяло обязательство - мониторинг верификации этих участков. А украинская и российская стороны соответственно - зеркальный отвод на один километр для каждой стороны", - сказал он.

Напомним, добровольцы останутся на позициях пока власти не откажутся от отвода войск. Если армия будет отведена, Нацкорпус останется на позициях пока военные не вернутся в эти населенные пункты.

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