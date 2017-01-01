В деле об импичменте Трампа появился бизнесмен с деньгами Януковича - СМИ

По данным расследования, с этим бизнесменом во время поездки в США встречался Зеленский.

Импичмент Трампа вскрывает все больше информации об Украине EPA/UPG

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Один из трех родившихся в Украине бизнесменов, которых Конгресс США вызвал в рамках расследования дела об импичменте Дональду Трампу, может владеть токсичными активами окружения экс-президента Виктора Януковича.

Об этом говорится в совместном расследовании The Insider и программы "Схемы: коррупция в деталях".

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84-летний Семен Кислин должен был до 7 октября предоставить трем комитетам Палаты представителей пакет документов, датированных с 20 января 2017 до сего времени.

Эти документы связаны с расследованием вопроса, злоупотреблял ли Трамп своим служебным положением для личной выгоды. Пока неизвестно, подал Кислин эти документы. Сам бывший одессит, живущий в Нью-Йорке, также вызван свидетельствовать в Конгрессе 14 октября.

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В расследовании утверждается, что Кислин пытается получить украинские облигации на сумму более $23 млн, к которым заблокировал доступ бывший генпрокурор Юрий Луценко, заморозив соответствующие банковские счета.

Эти активы являются частью с суммы около $1,5 млрд, которая, по словам Луценко, принадлежит к арестованным активам Януковича и его ближайшего окружения.

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В мае, через месяц после избрания президентом Владимира Зеленского, суд отменил принятое два года назад решение СБУ, запрещавшее Кислину въезжать в Украину из-за угрозы "экономическим интересам государства".

Когда Зеленский в сентябре посетил Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН, Кислин встретился с ним и руководителем его президентского офиса Андреем Богданом.

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"Это была простая деловая встреча по американских инвестициям в Украину и украинских инвестициям в американское недвижимое имущество", - говорится в совместном расследовании.

Комитет Палаты представителей по иностранным делам характеризует Кислина как "делового партнера" Руди Джулиани, личного адвоката президента США.

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Публичные данные свидетельствуют, что Кислин, его семья и компании пожертвовали почти $50 тыс. в две кампании по выборам мэра Джулиани в Нью-Йорке в 1990-х годах. После избрания Джулиани назначил Кислина в Совет экономических консультантов Нью-Йорка.

По информации Bloomberg Businessweek, Кислин имеет деловые связи и с самим Трампом, он лично знаком с президентом США с конца 1970-х годов - после переезда Кислина в Бруклин в 1976 году.

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На момент публикации Сэм Кислин отказался от комментариев. Его представитель в Украине адвокат Дмитрий Касьяненко сообщил: "Он сказал, что вы все перекрутите". Андрей Богдан не ответил на запрос The Insider. Получить ответ от пресс-службы Зеленского также не удалось.

Напомним, ранее Курт Волкер лишился еще одной должности из-за скандала по Украине.

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