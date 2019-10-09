Наркоман со шприцем прогнал детей из площадки: в Киеве произошло ЧП

На детской площадке столицы произошло ЧП.

В жилом массиве “Виноградарь” молодой человек со шприцем в руках прогнал детей, которые игрались на детской площадке и мешали ему “поправить здоровье”. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

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Вопиющий инцидент произошел на проспекте Свободы в субботу, 5 октября.

К счастью, дети оказались довольно смышлеными. Старшим из них было от 10 до 14 лет, поэтому они вызвали полицию.

Патрульные успели вовремя и застали “героя” на месте инцидента. Парень вел себя неадекватно, поэтому патрульные решили провести поверхностный осмотр одежды молодого человека.

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Патрульным удалось найти вещество, похожее на наркотическое, а также одноразовый медицинский шприц.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Сотрудники правоохранительных органов продолжили разбирательства с неадекватом.

Напомним, в Киеве подростки пытали мужчину ради популярности в Instagram. Жестокие подростки снимали пытки на видео.

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