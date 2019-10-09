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Наркоман со шприцем прогнал детей из площадки: в Киеве произошло ЧП

Комментариев: 3
На детской площадке столицы произошло ЧП.
У парня нашли наркотические вещества
У парня нашли наркотические вещества
Патрульная полиция Киева

В жилом массиве “Виноградарь” молодой человек со шприцем в руках прогнал детей, которые игрались на детской площадке и мешали ему “поправить здоровье”. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

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Вопиющий инцидент произошел на проспекте Свободы в субботу, 5 октября.

К счастью, дети оказались довольно смышлеными. Старшим из них было от 10 до 14 лет, поэтому они вызвали полицию.

Патрульные успели вовремя и застали “героя” на месте инцидента. Парень вел себя неадекватно, поэтому патрульные решили провести поверхностный осмотр одежды молодого человека. 

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Патрульным удалось найти вещество, похожее на наркотическое, а также одноразовый медицинский шприц.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Сотрудники правоохранительных органов продолжили разбирательства с неадекватом.

Напомним, в Киеве подростки пытали мужчину ради популярности в Instagram. Жестокие подростки снимали пытки на видео.

 

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Теги: полиция, Киев, наркоман, дети
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Комментариев (3)
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КимЧенПых    09.10.2019, 11:48
Оценка:  +1
КимЧенПых
этой новости уже почти неделя. БМ, не позорьтесь
ВосставшийИзБана    09.10.2019, 11:51
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Да позор даже не в том, что новость не свежая, а в безграмотности. Как зар в этом случае следовало бы писать не "из площадки", а" с площадки". Потому что дети были не закопаны В площадке, а играли НА ней.
Гопак_и_Гамак    09.10.2019, 11:29
Оценка:  +1
Гопак_и_Гамак
Поспешил, поспешил болезный! )))
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