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Хомчак рассказал, когда можно будет завершить боевые действия на Донбассе

Комментариев: 6
Кроме того, начальник Генштаба ВСУ заверил, что позиция Украины по Крыму не может измениться.
Хомчак заверил, что до возвращения контроля над границей мира не будет
Хомчак заверил, что до возвращения контроля над границей мира не будет
УНИАН

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Боевые действия на Донбассе будут завершены только при условии освобождения всех украинских пленных, полного взятия под контроль Украины оккупированных территорий и государственной границы с РФ. Об этом начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил в интервью hitech.ua.

"Эта проблематика содержит политический фактор, однако боевые действия в Донбассе должны быть завершены исключительно при условии освобождения всех украинских заложников и пленных, полного взятия под контроль Украины оккупированных территорий и участков госграницы с Российской Федерацией", - подчеркнул он.

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"В таком контексте личный состав Вооруженных Сил Украины готов выполнить свой конституционный долг по защите жизни, здоровья, прав и свобод наших граждан", - отметил Хомчак.

Вместе с тем, вопрос переговоров входит в компетенцию политического руководства страны, пояснил он. "В то же время, украинская армия способна поддержать благоприятные условия для сдерживания агрессора и обеспечения переговорного процесса с целью завершения вооруженного конфликта политико-дипломатическим образом", - говорит Хомчак.

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Он также подчеркнул, что позиция по Крыму измениться не может. "По Крыму - здесь другой позиции быть не может: Крым - это Украина", - заверил Хомчак.

"Пути его освобождения и полноценного возвращения в состав нашего государства, кроме фактора чисто военного, имеют значительный информационный и политический подтекст и должны рассматриваться в комплексе с возможным привлечением международных партнеров", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что "серую зону" на Донбассе могут расширить за счет подконтрольных Украине территорий.

 

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Теги: Хомчак, Генштаб, ВСУ, боевые действия, война, Донбасс
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Комментариев (6)
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Зелибоба    09.10.2019, 12:12
Оценка:  +2
Зелибоба
Лучший способ наладить дела по всей Украине это отстранить от всех занимаемых должностей галицаев, т.к. они баламуты и из-за них все проблемы у остального населения. Впаривают галицайский язык в качестве украинского и этнос в том числе...
Зелибоба    09.10.2019, 12:09
Оценка:  +2
Зелибоба
Посмотрите что он он говорит, он же сепар!!!
Boxerogos    09.10.2019, 11:53
Оценка:  +2
Boxerogos
Бабушка Виолетта,твоя шизофрения делает тебя непревзойдённой тупицей всего интернета.Методичку 2015-го года тебе не обновляли уже давно.Но я здесь ни при чём.Я в Украине живу.И попробуй доказать обратное,пенсионерка!))))))))))))
WTF2wtf    09.10.2019, 11:57
Оценка:  -4
WTF2wtf
Антибес, Антираб, Антибот,
Tratarog, ЗлийЗохан, Редкий, PобинГуд, Здобуляка, ФеликсДзе, Простакк, Негорро, Предаторр, Boxerogos, Мистериокс, Рулевой (и десятки других рабочих аккаунтов),

нахyй пшел, шизиоид-украинофоб из раши
Boxerogos    09.10.2019, 11:35
Оценка:  -1
Boxerogos
Да всем посрать на вашу позицию по Крыму,"патриоты"хyeвы!В какой реальности вы живёте,ослы полоумные!Слаще стало в ваших ослиных пастях от того что вы миллионы раз гундосите слово"халва"?
Woodbrother    09.10.2019, 11:40
Оценка:  -4
Woodbrother
Бухерог - вы ведь со своей говеной москвы не побежите Крым защищать . И другие лапти не побегут. Помирать за путена на россии очень почетно, но почему то практически никто не хочет этого делать. Оккупированный Крым россии не удержать.
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