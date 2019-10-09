Хомчак рассказал, когда можно будет завершить боевые действия на Донбассе

Кроме того, начальник Генштаба ВСУ заверил, что позиция Украины по Крыму не может измениться.

Хомчак заверил, что до возвращения контроля над границей мира не будет УНИАН

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Боевые действия на Донбассе будут завершены только при условии освобождения всех украинских пленных, полного взятия под контроль Украины оккупированных территорий и государственной границы с РФ. Об этом начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил в интервью hitech.ua.

"Эта проблематика содержит политический фактор, однако боевые действия в Донбассе должны быть завершены исключительно при условии освобождения всех украинских заложников и пленных, полного взятия под контроль Украины оккупированных территорий и участков госграницы с Российской Федерацией", - подчеркнул он.

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"В таком контексте личный состав Вооруженных Сил Украины готов выполнить свой конституционный долг по защите жизни, здоровья, прав и свобод наших граждан", - отметил Хомчак.

Вместе с тем, вопрос переговоров входит в компетенцию политического руководства страны, пояснил он. "В то же время, украинская армия способна поддержать благоприятные условия для сдерживания агрессора и обеспечения переговорного процесса с целью завершения вооруженного конфликта политико-дипломатическим образом", - говорит Хомчак.

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Он также подчеркнул, что позиция по Крыму измениться не может. "По Крыму - здесь другой позиции быть не может: Крым - это Украина", - заверил Хомчак.

"Пути его освобождения и полноценного возвращения в состав нашего государства, кроме фактора чисто военного, имеют значительный информационный и политический подтекст и должны рассматриваться в комплексе с возможным привлечением международных партнеров", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что "серую зону" на Донбассе могут расширить за счет подконтрольных Украине территорий.

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