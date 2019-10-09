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Чубаров призвал отстранить Сайдика от выполнения полномочий из-за Крыма

Комментариев: 5
Чубаров прокомментировал высказывание Сайдика о Крыме.
Чубаров сделал заявление
Чубаров сделал заявление
Фейсбук

Рефат Чубаров заявил, что Украине следует требовать немедленного отзыва спецпредставителя главы ОБСЕ и в Трехсторонний контактной группе в Минске Мартина Сайдика из-за его недавнего высказывания о принадлежности Крыма. 

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Для меня очевидно, что Мартин Сайдик сознательно пренебрегает всеми принципами, содержащимися в Хельсинкском Заключительном Акте, и какими государства-участники ОБСЕ должны руководствоваться во взаимных отношениях, - написал Чубаров.

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Кроме того, Чубаров отметил, что во время выступления Сайдик позволил себе субъективные исторические экскурсы, которые оправдывают попытку незаконной аннексии Крыма Россией.

Напомним, Мартин Сайдик отказался отвечать, чей Крым. Чиновник сказал, что свою позицию не будет озвучивать.

 

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Теги: Сайдик, Чубаров, ОБСЕ, Крым
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Комментариев (5)
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Бигсэм    09.10.2019, 12:12
Оценка:  +3
Бигсэм
В Миротворец его и запрет на въезд пожизненно. Кстати, НАТО высказалось в поддержку формулы Штайнмаера - их туда же.
Орест_Пiхва    09.10.2019, 11:48
Оценка:  +5
Орест_Пiхва
чубик на xyй
Хулиганка*    09.10.2019, 11:44
Оценка:  +6
Хулиганка*
Украина еще с ОБСЕ не поругалась? Кто еще остался в друзьях? ПАСЕ, теперь ОБСЕ....Скоро благодаря порохоботам будем персоны нон-грата везде.
Люблю_Украину    09.10.2019, 11:43
Оценка:  +4
Люблю_Украину
а кто это вообще и какое он отношение к Крыму имеет, этот Арафат Чубаков?
T-REX2    09.10.2019, 11:32
Оценка:  +6
T-REX2
Чубаку на гілляку!!!
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