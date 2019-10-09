Чубаров призвал отстранить Сайдика от выполнения полномочий из-за Крыма

Чубаров прокомментировал высказывание Сайдика о Крыме.

Рефат Чубаров заявил, что Украине следует требовать немедленного отзыва спецпредставителя главы ОБСЕ и в Трехсторонний контактной группе в Минске Мартина Сайдика из-за его недавнего высказывания о принадлежности Крыма.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Для меня очевидно, что Мартин Сайдик сознательно пренебрегает всеми принципами, содержащимися в Хельсинкском Заключительном Акте, и какими государства-участники ОБСЕ должны руководствоваться во взаимных отношениях, - написал Чубаров.

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Кроме того, Чубаров отметил, что во время выступления Сайдик позволил себе субъективные исторические экскурсы, которые оправдывают попытку незаконной аннексии Крыма Россией.

Напомним, Мартин Сайдик отказался отвечать, чей Крым. Чиновник сказал, что свою позицию не будет озвучивать.

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