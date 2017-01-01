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В Ровно застрелился полицейский

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Причины трагедии выясняются.
Полиция выясняет обстоятельства самоубийства
Полиция выясняет обстоятельства самоубийства
rv.npu.gov.ua

В Ровно устанавливаются обстоятельства гибели полицейского во время несения службы.

Об этом сообщил отдел коммуникации областной полиции.

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“Во время несения службы коллеги старшего лейтенанта полиции услышали подозрительный звук, прозвучавший из недействующей комнаты для задержанных лиц отдела полиции. Когда же прибежали, обнаружили дежурного без признаков жизни“, - говорится в сообщении.

По предварительным данным полицейский покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел из табельного оружия. Мотивы совершенного выясняются.

В полици уточнили, что пока следствие рассматривает бытовые конфликты и финансовые трудности как основные вероятные версии инцидента.

34-летний правоохранитель в органах внутренних дел проработал 13 лет, а в занимаемой должности дежурного - почти три года.

По данному факту начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас определяется подследственность уголовного производства. Кроме того, сотрудниками внутренней безопасности и отдела инспекции личного состава по данному факту проводится служебное расследование.

Как сообщалось 8 августа, самоубийство полицейского в РФ транслировалось в прямом эфире в Instagram.

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Теги: самоубийство, Ровно, Нацполиция
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