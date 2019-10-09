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В Эстонии приток украинцев назвали демографической проблемой

Комментариев: 8
Из-за наплыва мигрантов с территории СНГ Эстония не в состоянии участвовать в общеевропейском распределении африканских беженцев.
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме
wikimedia.org

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Эстония не будет принимать иммигрантов, пока партия EKRE входит в правительственную коалицию. Об этом заявил глава EKRE, занимающий пост министра внутренних дел страны, Март Хельме, передает УНН.

По словам Хельме, на встрече в Люксембурге большинство европейских стран продемонстрировали нежелание принимать мигрантов, вместо чего они скорее готовы предложить только техническую помощь.

Я тоже сказал в своем выступлении, что мы понимаем те страны, но наши возможности принимать (ходатайствующих о предоставлении убежища - ред.) вообще не идут в расчет. Я не буду присоединяться к этой инициативе ни формально, ни неформально, но мы готовы проявить солидарность в виде технической и экспертной помощи, - сказал министр.

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Он добавил, что Эстония сама сейчас сталкивается с очень сильным наплывом мигрантов с востока, из республик бывшего СССР.

Если посмотреть, то ходатайствующие об убежище прибывают к нам больше всего не с Ближнего Востока или Африки, а из Украины. На втором месте Грузия, затем Молдова и только потом Афганистан и подобные страны... Все это очень дорого: административные процедуры, обеспечение им предусмотренных международным договором пособий, опорных лиц, школ для детей и т.д., - сказал министр.

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По словам Хельме, в Эстонии достаточно проблем с иммигрантами из Украины, а страны Южной Европы не считают это проблемой.

У нас и сейчас проблемы с этим иммиграционным давлением, и мы не видим особого понимания по отношению к нам. Украинцы скорее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас это культурная и демографическая проблема. Даже если кто-то говорит, что это не проблема, то на самом деле это очень серьезная проблема. А если мы начнем открывать еще второй и третий фронт, принимать из Латинской Америки, Венесуэлы, Ближнего Востока и еще из западно-африканских стран к югу от Сахары, то нам сил не хватит, - заявил он.

Напомним, ранее Хельме заявил, что хочет лишить граждан Украины безвиза.

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Теги: Эстония, иммиграция, беженцы
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Комментариев (8)
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Міні_Ми    09.10.2019, 11:48
Оценка:  0
Міні_Ми
Проблема слов'ян, розумію.
Хулиганка*    09.10.2019, 11:47
Оценка:  +2
Хулиганка*
Бежит народ из постмайдаууного рая даже в нищую Прибалтику...Стыдоба, довели галицаи и рагули страну до ручки.
Міні_Ми    09.10.2019, 11:52
Оценка:  -2
Міні_Ми
А росіяни не біжать до Німеччини або США? Пфф, подивіться в Ізраїль скільки виїхало. Навіть Ізраїль краще ніж срана москвабадщіна. Ганьба.
Міні_Ми    09.10.2019, 11:55
Оценка:  -1
Міні_Ми
Та що там Ізраїль. Навіть Крихітка Естонія набагато комфортабельніше ніж срана путінська азіопщіна, консервативно-більшовицька Фу, тфу.
Міні_Ми    09.10.2019, 11:55
Оценка:  -2
Міні_Ми
Тне нагадуйте про путінський Мордор бо я блювати буду.
Woodbrother    09.10.2019, 11:55
Оценка:  -1
Woodbrother
В нищей Прибалтике зарплата выше чем на россии роимерно в 25-30 раз. В 30 раз выше чем на россии. Запишите это себе на лбу.
Міні_Ми    09.10.2019, 11:59
Оценка:  -2
Міні_Ми
Це шокує звичайно, з огляду на економічні можливості двох країн. Це говорить про те, що кремлівські семіти »не обкрадають" країну
Гопак_и_Гамак    09.10.2019, 11:27
Оценка:  +2
Гопак_и_Гамак
Ну что тут говорить? Украинцы даже в Украине - демографическая проблема!
Они везде проблема.
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