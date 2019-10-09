В Эстонии приток украинцев назвали демографической проблемой

Из-за наплыва мигрантов с территории СНГ Эстония не в состоянии участвовать в общеевропейском распределении африканских беженцев.

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Эстония не будет принимать иммигрантов, пока партия EKRE входит в правительственную коалицию. Об этом заявил глава EKRE, занимающий пост министра внутренних дел страны, Март Хельме, передает УНН.

По словам Хельме, на встрече в Люксембурге большинство европейских стран продемонстрировали нежелание принимать мигрантов, вместо чего они скорее готовы предложить только техническую помощь.

Я тоже сказал в своем выступлении, что мы понимаем те страны, но наши возможности принимать (ходатайствующих о предоставлении убежища - ред.) вообще не идут в расчет. Я не буду присоединяться к этой инициативе ни формально, ни неформально, но мы готовы проявить солидарность в виде технической и экспертной помощи, - сказал министр.

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Он добавил, что Эстония сама сейчас сталкивается с очень сильным наплывом мигрантов с востока, из республик бывшего СССР.

Если посмотреть, то ходатайствующие об убежище прибывают к нам больше всего не с Ближнего Востока или Африки, а из Украины. На втором месте Грузия, затем Молдова и только потом Афганистан и подобные страны... Все это очень дорого: административные процедуры, обеспечение им предусмотренных международным договором пособий, опорных лиц, школ для детей и т.д., - сказал министр.

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По словам Хельме, в Эстонии достаточно проблем с иммигрантами из Украины, а страны Южной Европы не считают это проблемой.

У нас и сейчас проблемы с этим иммиграционным давлением, и мы не видим особого понимания по отношению к нам. Украинцы скорее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас это культурная и демографическая проблема. Даже если кто-то говорит, что это не проблема, то на самом деле это очень серьезная проблема. А если мы начнем открывать еще второй и третий фронт, принимать из Латинской Америки, Венесуэлы, Ближнего Востока и еще из западно-африканских стран к югу от Сахары, то нам сил не хватит, - заявил он.

Напомним, ранее Хельме заявил, что хочет лишить граждан Украины безвиза.

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