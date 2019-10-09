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В Виннице арестован американец-ветеран АТО

Комментариев: 2
Его планируют экстрадировать в США по запросу американских правоохранителей.
В Виннице арестован американец-ветеран АТО
В Виннице арестован американец-ветеран АТО
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Винницкий апелляционный суд взял под стражу гражданина США Крейга Ланга, который участвовал в антитеррористической операции на востоке Украины весной 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Винницкого апелляционного суда.

Как указано в сообщении, 21 августа иностранца задержали инспекторы пограничной службы “Могилев-Подольский“. Ланга разыскивают правоохранительные органы США, чтобы привлечь к ответственности по трем уголовным делам: кража, разбой и убийство.

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По украинскому законодательству эти преступления – экстрадиционные: соответствуют статьям 185, 187 и части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и караются лишением свободы. В частности, последняя предусматривает заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное.

Прокуратура ходатайствовала о содержании мужчины под стражей для обеспечения выдачи (экстрадиционного ареста). Адвокаты просили оставить в силе решение первой инстанции.

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8 октября Винницкий апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на постановление городского суда и применил к Крейгу Лангу меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 декабря этого года.

По словам защитников, мужчина проживал в Киеве вместе со своей сожительницей. Под круглосуточным домашним арестом находился в съемной квартире в Виннице.

Напомним, в США арестовали солдата, который хотел воевать за “Правый сектор“.

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Теги: ветеран АТО, США, арест, экстрадация
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Комментариев (2)
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Хулиганка*    09.10.2019, 11:46
Оценка:  +2
Хулиганка*
".....кража, разбой и убийство.""""

Вот такие шли в АТО, а их нам тут преподносили как хероев.
Woodbrother    09.10.2019, 11:50
Оценка:  -3
Woodbrother
Вам на россии преподносили гиви и моторыло. Вы совсем запутались на своих информационных войсках кремля.
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