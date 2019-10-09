Его планируют экстрадировать в США по запросу американских правоохранителей.

В Виннице арестован американец-ветеран АТО Фейсбук ВАС

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Винницкий апелляционный суд взял под стражу гражданина США Крейга Ланга, который участвовал в антитеррористической операции на востоке Украины весной 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Винницкого апелляционного суда.

Как указано в сообщении, 21 августа иностранца задержали инспекторы пограничной службы “Могилев-Подольский“. Ланга разыскивают правоохранительные органы США, чтобы привлечь к ответственности по трем уголовным делам: кража, разбой и убийство.

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По украинскому законодательству эти преступления – экстрадиционные: соответствуют статьям 185, 187 и части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и караются лишением свободы. В частности, последняя предусматривает заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное.

Прокуратура ходатайствовала о содержании мужчины под стражей для обеспечения выдачи (экстрадиционного ареста). Адвокаты просили оставить в силе решение первой инстанции.

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8 октября Винницкий апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на постановление городского суда и применил к Крейгу Лангу меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 декабря этого года.

По словам защитников, мужчина проживал в Киеве вместе со своей сожительницей. Под круглосуточным домашним арестом находился в съемной квартире в Виннице.

Напомним, в США арестовали солдата, который хотел воевать за “Правый сектор“.

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