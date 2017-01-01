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В Кривом Роге задержали “киллера” Зеленского

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Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина задержан
Мужчина задержан
Первый Городской

Полиция Кривого Рога задержала мужчину, который рассказывал о планировании убийства президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает местное СММ Первый Городской.

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По предварительной информации, в Кривом Роге ночью по улице Соборности бродил мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения, который рассказывал прохожим, что его наняли, чтобы убить президента Зеленского.

Неравнодушные прохожие вызвали полицию. Пьяного мужчину, который называл себя “киллером Зеленского” передали следственно-оперативной группе Металлургического отдела полиции.

На данный момент решается вопрос об открытии уголовного дела. Полицейские избирают квалификацию поступка пьяного молодого человека.

Напомним, дом родителей Зеленского в Кривом Роге угрожают взорвать на праздники. Теракт запланировал в ближайшие выходные.

 

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Теги: киллер, Зеленский, Кривой Рог
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