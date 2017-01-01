В Одессе мужчина с топором напал на любовника бывшей девушки и ее брата

По горячим следам правоохранители задержали злоумышленника.

В Малиновском районе Одессы разыгралась кровавая семейная драма.

Об этом сообщил пресс-отдел полиции области.

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“39-летний одессит, не желая мириться с тем, что бывшая девушка начала строить семейные отношения с общим другом, пришел в их дом с топором. Ожидая под воротами хозяев с работы, сначала он избил брата девушки, который проходил мимо. Когда же вернулась девушка со своим возлюбленным, злоумышленник ударил его топором по голове и убежал“, - говорится в сообщении.

По горячим следам правоохранители задержали злоумышленника в нескольких кварталах от места преступления.

Пострадавших доставили в больницу: одного — с ссадинами на лице, второго — в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

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Действия злоумышленника следователи квалифицировали как нанесение легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины) и покушение на убийство (ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 УК). Продолжается досудебное следствие.

Как сообщалось 18 августа, в Киеве задержан убийца, расчленивший женщину на Русановском канале.

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