РФ надеется на "последовательное" выполнение Минска-2 Киевом

В Кремле выразили надежду, что новое правительство и Зеленский не отступят от своих обещаний.

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Россия рассчитывает, что новое правительство Украины обеспечит последовательное выполнение Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Им нет никакой альтернативы", - подчеркнул Лавров после встречи с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

"Мы очень рассчитываем, что новое правительство Украины будет из этого исходить, и что будет обеспечена последовательность действий, которые должны вписываться в заявленную президентом Зеленским логику выполнения этого важнейшего документа", - сказал глава МИД РФ.

Напомним, ранее Хомчак рассказал, когда можно будет завершить боевые действия на Донбассе.

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