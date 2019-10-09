РФ надеется на "последовательное" выполнение Минска-2 Киевом
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Россия рассчитывает, что новое правительство Украины обеспечит последовательное выполнение Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
"Им нет никакой альтернативы", - подчеркнул Лавров после встречи с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
"Мы очень рассчитываем, что новое правительство Украины будет из этого исходить, и что будет обеспечена последовательность действий, которые должны вписываться в заявленную президентом Зеленским логику выполнения этого важнейшего документа", - сказал глава МИД РФ.
Напомним, ранее Хомчак рассказал, когда можно будет завершить боевые действия на Донбассе.
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