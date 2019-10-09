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РФ надеется на "последовательное" выполнение Минска-2 Киевом

Комментариев: 3
В Кремле выразили надежду, что новое правительство и Зеленский не отступят от своих обещаний.
Лавров призвал Киев последовательно выполнять Минские соглашения
Лавров призвал Киев последовательно выполнять Минские соглашения
УНИАН

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Россия рассчитывает, что новое правительство Украины обеспечит последовательное выполнение Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Им нет никакой альтернативы", - подчеркнул Лавров после встречи с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

"Мы очень рассчитываем, что новое правительство Украины будет из этого исходить, и что будет обеспечена последовательность действий, которые должны вписываться в заявленную президентом Зеленским логику выполнения этого важнейшего документа", - сказал глава МИД РФ.

Напомним, ранее Хомчак рассказал, когда можно будет завершить боевые действия на Донбассе.

 

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Теги: РФ, Украина, Кремль, Донбасс, оккупация, Зеленский
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Комментариев (4)
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Woodbrother    09.10.2019, 12:20
Оценка:  0
Woodbrother
Агрессоры надеются на быструю капитуляцию Украины.
ВосставшийИзБана    09.10.2019, 12:16
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
А ему какое дело? Разве это Украина аннексировала их территорию?
WTF2wtf    09.10.2019, 12:21
Оценка:  +1
WTF2wtf
Представитель оккупантов "переживает" ...
WTF2wtf    09.10.2019, 12:13
Оценка:  +2
WTF2wtf
Сама россия собирается выполнять эти соглашения,
на которые Путин насрал сразу же после их подписания, кинув своих вояк на штурм Дебальцево?
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