80% переселенцев не вернутся на Донбасс даже после освобождения

Только один из пяти переселенцев сегодня строит подобные планы.

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Только 22% внутренне перемещенных лиц планируют вернуться на прежнее место проживания после завершения конфликта на Донбассе. Об этом говорится в отчете Национальной мониторинговой системы по социально-экономическим характеристикам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), пишет Интерфакс-Украина.

По данным мониторинга, еще 21% переселенцев допускают возможность своего возвращения на освобожденную территорию, хотя и не строят таких планов. При этом 36% точно не намерены возвращаться обратно в любом случае. Лишь 1% опрошенных переселенцев утверждают, что планируют вернуться туда в самое ближайшее время.

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Как отмечают авторы исследования, чем дальше от неподконтрольных Украине территорий сегодня проживают переселенцы, тем меньше у них желания возвращаться назад. При этом 51% внутренне перемещенных лиц после своего бегства из оккупированных территорий так ни разу и не возвращались на неподконтрольную законным властям часть страны.

Те же лица, которые всё же бывали на оккупированных территориях после переезда в свободную часть Украины, среди причин этого называли желание проконтролировать сохранность оставленного там жилья (74%), посещение друзей или семьи (52%), перевозку имущества (21%), особые события, такие как свадьба и похороны (10%), исследование возможности возвращения (4%), операции с имуществом - продажа, аренда (3%), другое (1%), не ответили на вопрос 1%.

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Среди причин, по которым половина переселенцев так ни разу и не посетила неподконтрольные территории после перемещения: опасность для жизни (47%), отсутствие необходимости (33%), отсутствие финансовых возможностей (23%), здоровье (16%), политические мотивы (17%), отсутствие на тех территориях имущества, друзей или родственников (9%), другое (2%), а 5% - не ответили на вопрос.

Напомним, в Украине насчитали более 1,4 млн. внутренне перемещенных лиц.

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