СК РФ завел еще шесть уголовных дел на украинских военных

Россия обвиняет Украину в обстрелах мирного населения на оккупированном Донбассе.

Читай также: Следком РФ обвинил уже второго украинца в нападении на посольство а Киеве

Следственный комитет РФ возбудил еще шесть уголовных дел по фактам якобы обстрелов мирного населения Донбасса украинскими военнослужащими. Об этом сообщил сайт Следкома.

Такие обстрелы якобы были совершены с 19 по 30 сентября и 3 октября, утверждает пресс-служба СК РФ.

“По указанным фактам возбуждены шесть уголовных дел по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ), - говорится в сообщении.

Читай также: ГПУ объявила подозрения "главе МИД", "омбудсмену" и членам "спецкомиссий" "ДНР"

Речь идет об обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в поселке шахты “Трудовская” Петровского района, селе Коминтерново Новоазовского района, поселке Зайцево Никитовского района.

Кроме того, СК РФ пишет об отстреле поселка Шахты и КПВВ “Майорск” Никитовского района Горловки, поселка Старомихайловка в Кировском районе.

"В результате указанных обстрелов пятеро гражданских лиц, не участвующих в вооруженном конфликте, получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Читай также: СК РФ завел шесть уголовных дел на ВСУ за обстрелы на Донбассе

"В период с 18 марта по 25 сентября 2019 года на указанных территориях уничтожены либо частично разрушены 386 жилых домов, а также 34 объекта гражданского назначения и обеспечения жизнедеятельности населения", - утверждает СК РФ.

Напомним, 16 сентября появилась новость, что посольство РФ в Украине освободили от колючей проволоки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram