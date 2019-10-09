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ГБР возбудило новое дело против Порошенко

Комментариев: 6
Пятого президента подозревают в недостоверном декларировании доходов.
Порошенко снова заинтересовал ГБР
Порошенко снова заинтересовал ГБР
Фейсбук Петра Порошенко

Государственное бюро расследований завело 12 уголовное дело против пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом передают Українські новини, ссылаясь на собственный источник в ГБР.

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Порошенко подозревают в недостоверном декларировании доходов.

Источник издания заявил, что дело против Петра Порошенко открыли по статье 366-1 Уголовного кодекса. При этом дело будет передано в НАБУ, поскольку это компетенция именно этого ведомства. 

Также известен интересный факт - дело зарегистрировано по заявлению одного из депутатов Верховной Рады. Между тем, имени нардепа не называют.

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К слову, ранее депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский публично заявлял, что против Петра Порошенко открыто дело по факту декларирования недостоверной информации в ежегодной декларации за 2018 год.

Напомним, Порошенко снова проигнорировал допрос в ГБР. Следователи бюро хотели побеседовать с экс-президентом о перемещении через границу лиц с поддельными документами.

 

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Теги: ГБР, Порошенко, декларации доходов, уголовное дело
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Комментариев (6)
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ЗаУкраину    09.10.2019, 13:43
Оценка:  0
ЗаУкраину
И ВСЕ дела возбуждают в ГБР по ходатайству Портникова, а зЕбилы молчат гавна в рот набравши.
Fon_Pascha    09.10.2019, 13:03
Оценка:  -1
Fon_Pascha
возбудились но не трахнули, так и до импотенции довозбуждаются
PINKIPAU    09.10.2019, 12:33
Оценка:  -13
PINKIPAU
Политическое преследование патриота Украины. Все дела шиты белыми нитками((((.
kapablankas    09.10.2019, 12:36
Оценка:  +9
kapablankas
еще одно ЛИЖУЩЕЕ
asfd0    09.10.2019, 12:47
Оценка:  +8
asfd0
Та ему ж никто зла не желает, он там будет на полном гос. обеспечении ))))
Люблю_Украину    09.10.2019, 12:54
Оценка:  +7
Люблю_Украину
"патриот Украины"... сколько надо еврею украсть у украинского народа что бы получить это звание?
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