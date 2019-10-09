ГБР возбудило новое дело против Порошенко

Пятого президента подозревают в недостоверном декларировании доходов.

Государственное бюро расследований завело 12 уголовное дело против пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом передают Українські новини, ссылаясь на собственный источник в ГБР.

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Порошенко подозревают в недостоверном декларировании доходов.

Источник издания заявил, что дело против Петра Порошенко открыли по статье 366-1 Уголовного кодекса. При этом дело будет передано в НАБУ, поскольку это компетенция именно этого ведомства.

Также известен интересный факт - дело зарегистрировано по заявлению одного из депутатов Верховной Рады. Между тем, имени нардепа не называют.

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К слову, ранее депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский публично заявлял, что против Петра Порошенко открыто дело по факту декларирования недостоверной информации в ежегодной декларации за 2018 год.

Напомним, Порошенко снова проигнорировал допрос в ГБР. Следователи бюро хотели побеседовать с экс-президентом о перемещении через границу лиц с поддельными документами.

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