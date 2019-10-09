В Одессе школьников кормят супом с червями

Возмутительный факт зафиксировали в одесской школе № 66 .

На официальном сайте Единого центра обращения граждан Одесского горсовета размещена жалоба о том, что в школе № 66 в супе, предназначенном для питания детей, обнаружили червей.

Об этом сообщают Факты.

Заявитель к обращению добавил фото, на котором в ложке с супом отчетливо видны черви.

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“Вот такой суп с белком, по словам работников школы 66, дают детям на обед уже неделю! И это после массового отравления в школе 11“, – возмущается одессит.

В Одессе недавно уже были случаи отравления школьников соцсети

Как сообщалось 18 сентября, в киевской гимназии еду школьникам готовили из отходов.

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