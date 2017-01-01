НАПК передало в суд протоколы на Маркарову и Супруненко

Их обвиняют в подаче ложных данных в налоговых декларациях.

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Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило в суд административный протокол в отношении Министра финансов Украины Оксаны Маркаровой. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Как сообщается, в декларации министра за 2017 год установлено декларирование недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов.

В декларации чиновник не указала стоимость своей квартиры и недостоверно отметила доходы, полученные ею и членами ее семьи - мужем и дочерью. Также субъект декларирования не указала ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности ей и ее мужу, и указала недостоверные сведения об имеющихся у нее и ее мужа средства на банковских счетах. Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму 415 тыс. грн, - говорится в сообщении.

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Также НАПК передало в суд протокол на народного депутата Украины Александра Супруненко.

Выявлены недостоверные сведения на общую сумму 292,7 тыс. грн в декларации за 2017 (исправленной), поданной народным депутатом Украины VIII созыва Александром Супруненко. Народный депутат не задекларировал нежилое помещение, принадлежащее жене, а также свой доход и доход жены в виде страховых выплат, - добавили в пресс-службе.

Напомним, НАПК составило протокол об административном нарушении в отношении недостоверной информации в декларации Маркаровой за 2017 год.

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