ГПУ саботировала расследование против Пашинского - ГБР

За 2,5 года следствия Пашинского не привлекли даже к следственному эксперименту.

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Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) дважды закрывала дело в отношении бывшего народного депутата Сергея Пашинского, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений другому лицу 31 декабря 2016 года. Об этом заявил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба, пишет “Громадське“.

По его словам, забрав себе дело Пашинского, ГПУ так и не расследовала действия нардепа, а Пашинский не привлекался даже для участия в следственном эксперименте.

Казалось бы, ничего сложно, если бы не фактор народного депутата, который оказался ключевым в течение 2,5 лет расследования этих событий, - отметил Труба.

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Глава ГБР отметил, что его ведомства расследует именно то уголовное дело, которое было открыто 31 декабря 2016. Тогда на дороге произошел конфликт между гражданином, толкавшим авто, и Пашинским, который был в другой машине. В ходе конфликта Пашинский выстрелил из пистолета в ногу оппоненту, нанеся ему тяжелые телесные повреждения. Но и сам народный депутат в ходе конфликта получил легкие телесные повреждения.

Это дело резонансное не потому, что там есть фамилия известного народного депутата, а потому, что народный депутат стрелял в человека, который в течение 2,5 лет не был признан даже потерпевшим. Защита прав человека является нашим основным приоритетом, - добавил Труба.

Напомним, суд арестовал Пашинского на два месяца без права внесения залога.

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