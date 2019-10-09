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Хомчак назвал слабое место ВСУ

Комментариев: 2
По мнению начальника Генштаба, слабым местом ВСУ является владение английским языком.
Хомчак сделал заявление
Хомчак сделал заявление
УНИАН

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан хомчак заявил, что одним из самых слабых мест Вооруженных сил Украины является плохое владение английским языком.

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Об этом Хомчак заявил в ходе интервью изданию Телеком.

К сожалению, на данный момент мы пока не достигли способности большинства руководящего состава Вооруженных Сил Украины свободно общаться на английском языке с иностранными коллегами. Это - одно из проблемных мест и одновременно наших важных задач на будущее. Указанное касается внедрения стандартов НАТО и наращивания возможностей украинской армии действовать совместно с военными формированиями других государств во время проведения операций по поддержанию мира и безопасности, а также мероприятий подготовки войск, в первую очередь - многонациональных учений, - заявил Хомчак.

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Также глава Генштаба рассказал, что сегодня английский совершенствуют в первую очередь те военные, которые принимают участие в международных операциях и учениях. Это нужно для более эффективной работы с иностранными партнерами.

Впрочем, не прекращается и работа по улучшению ситуации с освоении навыков владения иностранным языком нашего руководящего состава. Так, при содействии Британского Совета в Украине, сегодня осуществляется индивидуальная подготовка по изучению английского языка девяти человек из высшего руководящего состава Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины… Всего в Генеральном штабе и органах военного управления Вооруженных Сил Украины могут свободно общаться на английском языке почти каждый второй из числа руководящего состава и их заместителей, - добавил он.

Напомним, Хомчак рассказал, когда можно будет завершить боевые действия на Донбассе. Кроме того, начальник Генштаба ВСУ заверил, что позиция Украины по Крыму не может измениться.

 

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Теги: Хомчак, ВСУ, слабое место, английский язык
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Комментариев (5)
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VinsBad    09.10.2019, 13:54
Оценка:  0
VinsBad
Верховный главнокомандующий - слабое место
Андрей_и_Богдан    09.10.2019, 13:52
Оценка:  -1
Андрей_и_Богдан
"Любовь к рязанским березкам" в расчет не брали?
Гопак_и_Гамак    09.10.2019, 13:17
Оценка:  +3
Гопак_и_Гамак
Да ладно! ))) А пьянство уже побороли что ли? Или пьянство - как раз сильная сторона военных Украины?
FPN    09.10.2019, 13:34
Оценка:  -2
FPN
А НАРКОТА ИСЧЕЗЛА??????
asfd0    09.10.2019, 13:43
Оценка:  -2
asfd0
пьянство как раз помогает преодолеть языковой барьер )))))))))
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