Хомчак назвал слабое место ВСУ

По мнению начальника Генштаба, слабым местом ВСУ является владение английским языком.

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан хомчак заявил, что одним из самых слабых мест Вооруженных сил Украины является плохое владение английским языком.

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Об этом Хомчак заявил в ходе интервью изданию Телеком.

К сожалению, на данный момент мы пока не достигли способности большинства руководящего состава Вооруженных Сил Украины свободно общаться на английском языке с иностранными коллегами. Это - одно из проблемных мест и одновременно наших важных задач на будущее. Указанное касается внедрения стандартов НАТО и наращивания возможностей украинской армии действовать совместно с военными формированиями других государств во время проведения операций по поддержанию мира и безопасности, а также мероприятий подготовки войск, в первую очередь - многонациональных учений, - заявил Хомчак.

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Также глава Генштаба рассказал, что сегодня английский совершенствуют в первую очередь те военные, которые принимают участие в международных операциях и учениях. Это нужно для более эффективной работы с иностранными партнерами.

Впрочем, не прекращается и работа по улучшению ситуации с освоении навыков владения иностранным языком нашего руководящего состава. Так, при содействии Британского Совета в Украине, сегодня осуществляется индивидуальная подготовка по изучению английского языка девяти человек из высшего руководящего состава Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины… Всего в Генеральном штабе и органах военного управления Вооруженных Сил Украины могут свободно общаться на английском языке почти каждый второй из числа руководящего состава и их заместителей, - добавил он.

Напомним, Хомчак рассказал, когда можно будет завершить боевые действия на Донбассе. Кроме того, начальник Генштаба ВСУ заверил, что позиция Украины по Крыму не может измениться.

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