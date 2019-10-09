Хомчак назвал слабое место ВСУ
Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан хомчак заявил, что одним из самых слабых мест Вооруженных сил Украины является плохое владение английским языком.
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Об этом Хомчак заявил в ходе интервью изданию Телеком.
К сожалению, на данный момент мы пока не достигли способности большинства руководящего состава Вооруженных Сил Украины свободно общаться на английском языке с иностранными коллегами. Это - одно из проблемных мест и одновременно наших важных задач на будущее. Указанное касается внедрения стандартов НАТО и наращивания возможностей украинской армии действовать совместно с военными формированиями других государств во время проведения операций по поддержанию мира и безопасности, а также мероприятий подготовки войск, в первую очередь - многонациональных учений, - заявил Хомчак.
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Также глава Генштаба рассказал, что сегодня английский совершенствуют в первую очередь те военные, которые принимают участие в международных операциях и учениях. Это нужно для более эффективной работы с иностранными партнерами.
Впрочем, не прекращается и работа по улучшению ситуации с освоении навыков владения иностранным языком нашего руководящего состава. Так, при содействии Британского Совета в Украине, сегодня осуществляется индивидуальная подготовка по изучению английского языка девяти человек из высшего руководящего состава Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины… Всего в Генеральном штабе и органах военного управления Вооруженных Сил Украины могут свободно общаться на английском языке почти каждый второй из числа руководящего состава и их заместителей, - добавил он.
Напомним, Хомчак рассказал, когда можно будет завершить боевые действия на Донбассе. Кроме того, начальник Генштаба ВСУ заверил, что позиция Украины по Крыму не может измениться.
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