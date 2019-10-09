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Данилюк обещает доформировать для Зеленского группу, анализирующую РФ

Комментариев: 1
На данный момент президент не получает такой систематизированной информации на постоянной основе.
Данилюк рассказал, что создавал специальную группу для информирования Зе об РФ
Данилюк рассказал, что создавал специальную группу для информирования Зе об РФ
Facebook Александра Данилюка

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Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что создавал группу, готовящую информацию для президента Украины Владимира Зеленского по России. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Для Путина складывается более благоприятная внешнеполитическая среда, особенно в контексте отношений Украины с нашими странами-партнерами", - отметил он.

"Ситуация очень непростая. И прежде чем начинать какие-то инициативы сейчас, мы должны понимать, что конъюнктура поменялась. И это не может не понимать и не использовать Россия", – пояснил экс-секретарь.

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Что касается понимания внутри команды Зеленского внутренней ситуации в России, Данилюк отметил, что создал такую группу, и она даже начала работать над драфтами документов, которые формируют позицию для президента.

"Я планирую закончить эту работу для президента", - заверил экс-секретарь СНБО. При этом сейчас у Зеленского по текущей информации в России специально обработанной информации нет.

Напомним, ранее Данилюк заверил, что отказался быть послом в США.

 

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Теги: РФ, Украина, СНБО, Данилюк, Зеленский
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Комментариев (1)
Sheva_46    09.10.2019, 13:40
Оценка:  0
Sheva_46
Сначала они создали "благоприятную ситуацию" для Путина, а теперь собираются её "учитывать" - нагнуться ещё ниже для удобства Путину. А группу надо было создавать до первого разговора с Путиным и Трампом. Жуткий непрофессионализм, если не предательство.
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