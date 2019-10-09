Данилюк обещает доформировать для Зеленского группу, анализирующую РФ

На данный момент президент не получает такой систематизированной информации на постоянной основе.

Данилюк рассказал, что создавал специальную группу для информирования Зе об РФ Facebook Александра Данилюка

Читай также: Давление на Зе по Привату и страхи Гонтаревой: Данилюк дал откровенное интервью

Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что создавал группу, готовящую информацию для президента Украины Владимира Зеленского по России. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.



"Для Путина складывается более благоприятная внешнеполитическая среда, особенно в контексте отношений Украины с нашими странами-партнерами", - отметил он.

"Ситуация очень непростая. И прежде чем начинать какие-то инициативы сейчас, мы должны понимать, что конъюнктура поменялась. И это не может не понимать и не использовать Россия", – пояснил экс-секретарь.

Читай также: Данилюк объяснил, почему миссия МВФ спешно покинула Украину

Что касается понимания внутри команды Зеленского внутренней ситуации в России, Данилюк отметил, что создал такую группу, и она даже начала работать над драфтами документов, которые формируют позицию для президента.

"Я планирую закончить эту работу для президента", - заверил экс-секретарь СНБО. При этом сейчас у Зеленского по текущей информации в России специально обработанной информации нет.

Напомним, ранее Данилюк заверил, что отказался быть послом в США.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram