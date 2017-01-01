Министр инфраструктуры Криклий не учитывает мировой опыт государственной помощи авиаперевозчикам

Складывается впечатление, что нынешний Кабмин в лице профильного Мининфраструктуры пока не очень понимает каким образом можно помочь национальной авиаотрасли в конкурентной борьбе на мировом рынке. К таким выводам пришли авторы публикации портала delo.ua “Как государства защищают свои национальные авиакомпании: кейсы для Украины“, в которой изучена мировая практика поддержки правительствами национальных авиаперевозчиков.

Об этом пишут Украинские Новости.

С одной стороны, история развития авиарынка пестрит кейсами банкротств авиакомпаний. После финансового кризиса в 2008 г. операторы постоянно пребывают в состоянии финансовой турбулентности. С другой, – большинство стран стараются помогать своим национальным авиаперевозчикам. В той или иной форме ее получали LOT, Air France/KLM, AirBaltic, Croatia Airlines, SAS, Lufthansa, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Qatar Airways и многие другие перевозчики – говорится в статье.

Самый свежий пример – власти Хорватии предоставили национальному перевозчику Croatia Airlines первый стабилизационный транш в 13,5 млн EUR по новой программе финансовой поддержки. Хорватское правительство считает, что поддержка авиакомпании важна для развития туротрасли страны. Ранее рекапитализация Croatia Airlines на сумму 106 млн EUR проводилась в 2013 г.

Иного мнения, похоже, в украинском Мининфраструктуры, утверждают авторы исследования. Они подчеркивают, что сейчас национальные перевозчики находятся в заведомо худшей экономической среде, чем их конкуренты. А международный трафик смещается из Киева в аэропорты Стамбула, Минска, Варшавы и др. городов. Среди причин: наличие в Украине фискальной нагрузки (акциз на авиатопливо $32 за 1 т, НДС на внутренние рейсы, высокие тарифы на аэронавигацию, сборы) и необходимость облета территорий РФ, что увеличивает стоимость и длину дальнемагистральных рейсов.

При этом, в статье указывается, что министр инфраструктуры Владислав Криклий выступил категорически против необходимости каких-любо компенсаций за то, что украинские авиаперевозчики вынуждены облетать территорию России. По его мнению, поскольку, денег в бюджете на всех не хватит, то сначала надо ждать роста рынка авиации, и уже только после этого рассматривать механизмы поддержки. Также журналисты пишут, что он считает обоснованной дискриминацию одного транспортного сектора (авиа), по сравнению с другим (ж/д сообщение разрешено в Россию). А объясняет это противоречиво: необходимостью выполнять общие требования ВТО к транзитным перевозкам. В таком случае авиаторы получают возможность искать юридические методы защиты своих интересов на международном уровне. И как показывает практика, такие процессы способны потопить любую политическую карьеру, заключают исследователи.