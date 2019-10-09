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В Золотом и Петровском поддерживают разведение сил - комитет по нацбезопасности

Комментариев: 5
Члены комитета ранее посещали Золотое, Петровское и Станицу Луганскую, но там их обстреливали боевики.
Местные жители не против разведения сил из-за обстрелов
Местные жители не против разведения сил из-за обстрелов
штаб ООС

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Жители Золотого и Петровского на Донбассе поддерживают разведение войск после того, как военных обстреляли боевики под Луганском. Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич, передают Українські новини.

“Во время поездки представители лично общались с жителями Золотого, волонтерами, военнослужащими. Местное население поддерживает разведение войск. Все хотят мира“, - сказал Завитневич.

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Парламентарий отметил, что члены комитета ранее посещали Золотое, Петровское и Станицу Луганскую. Секретарь комитета Роман Костенко (фракция “Голос“) добавил, что ситуация в населенных пунктах находится под контролем.

По его словам, вооруженные силы в Петровском готовы к отходу. Однако депутат заявил, что во время их визита боевики обстреливали позиции.

Напомним, ранее СК РФ завел еще шесть уголовных дел на украинских военных.

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Теги: боевики, Донбасс, разведение сил, Золотое, Петровское, Рада
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Комментариев (6)
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COZEL    09.10.2019, 13:36
Оценка:  -4
COZEL
https://rusvesna.su/news/15706111 99
COZEL    09.10.2019, 13:33
Оценка:  -4
COZEL
НЕ ДАДУТ НАЦИСТЫ РАЗВЕСТИ, ЭТО НАЧНЕТСЯ БОЙНЯ МЕЖДУ НАЦПОЛИЦИКЙ И НАЦИСТАМИ, (((((((((((((((
Vasya_iz_Ivanovo    09.10.2019, 13:37
Оценка:  -2
Vasya_iz_Ivanovo
А если нацистов перестрелять?
Андрей_и_Богдан    09.10.2019, 13:46
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Может все же не все расиянцы нацисты? Или всех стрелять?
Coюзник    09.10.2019, 13:47
Оценка:  0
Coюзник
то в России людей не отанется ...
COZEL    09.10.2019, 13:54
Оценка:  0
COZEL
НАШИ УКРАИНСКИЕ НАЦИСТЫ, СУЧ-АР
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