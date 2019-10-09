В Золотом и Петровском поддерживают разведение сил - комитет по нацбезопасности

Члены комитета ранее посещали Золотое, Петровское и Станицу Луганскую, но там их обстреливали боевики.

Местные жители не против разведения сил из-за обстрелов штаб ООС

Читай также: 80% переселенцев не вернутся на Донбасс даже после освобождения

Жители Золотого и Петровского на Донбассе поддерживают разведение войск после того, как военных обстреляли боевики под Луганском. Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич, передают Українські новини.

“Во время поездки представители лично общались с жителями Золотого, волонтерами, военнослужащими. Местное население поддерживает разведение войск. Все хотят мира“, - сказал Завитневич.

Читай также: РФ надеется на "последовательное" выполнение Минска-2 Киевом

Парламентарий отметил, что члены комитета ранее посещали Золотое, Петровское и Станицу Луганскую. Секретарь комитета Роман Костенко (фракция “Голос“) добавил, что ситуация в населенных пунктах находится под контролем.

По его словам, вооруженные силы в Петровском готовы к отходу. Однако депутат заявил, что во время их визита боевики обстреливали позиции.

Напомним, ранее СК РФ завел еще шесть уголовных дел на украинских военных.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram