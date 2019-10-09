Под Кабмином собрался пикет из-за проблем с закупкой лекарств

Протестующие являются участниками пациентских организаций Украины. Они заявляют, что новый Минздрав - "дно".

В Киеве под зданием Кабмина 9 октября митингуют пациентские организации "100% жизни" (бывшая Всеукраинская сеть ЛЖВ) и "Пациенты Украины". Они утверждают, что на уровне Минздрава происходит блокирование закупок лекарств.

Об этом сообщает LB.ua.

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Организации заявляют, что сейчас заблокированы поставки по таким направлениям, как детский и взрослый диализы, взрослая онкология, семейная торсионная дистония, рассеянный склероз, нанизм (дети), ювенильный ревматоидный артрит, эндопротезы, тест-полоски для измерения уровня глюкозы в крови, донорство, диагностика ВИЧ, антиретровирусная терапия, сердечно-сосудистые заболевания, заместительная поддерживающая терапия.

В Минздраве не подписаны акты приема препаратов, графики поставки препаратов, отдельные дополнительные соглашения с международными организациями. Минздрав Украины не отвечает на текущие рабочие письма от международных организаций по закупкам лекарств, не заседает постоянная рабочая группа по вопросам профильного сопровождения государственных закупок. Она является ключевой в принятии решений по закупкам, согласовании оперативных и стратегических вопросов.

В связи с этим откладывается согласования номенклатуры на 2020 год, что уже скоро приведет к смещению всего закупочного процесса, а в результате это снова может привести к перерыву в обеспечении лекарствами.

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“Работа министерства стоит на паузе, что рано или поздно приведет к катастрофическим последствиям по обеспечению лекарствами пациентов. Нельзя допустить, чтобы все проблемы Минздрава решались только председателем комитета здравоохранения, как это происходит сейчас“, - прокомментировал проблему глава БО "100% жизни" Дмитрий Шерембей.

Исполнительный директор "Пациентов Украины" Инна Иваненко тоже заявила, что ситуация становится критической.

“Бюджетный год подходит к концу, и бездействие Минздрава Украины может привести к тому, что средства на лекарства не будут освоены и просто сгорят в конце года! Пациенты обращаются к премьер-министру Украины с просьбой взять под личный контроль ситуацию с закупками в Минздраве и наладить их в срочном порядке“, - сказала она.

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Напомним, что ранее у новой главы Минздрава Зоряны Скалецкой возник конфликт с работниками министерства. Она пообещала провести кадровый аудит в Минздраве, после которого в ведомстве останутся только лучшие работники.

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