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Под Сумами 72-летний мужчина развращал мальчиков

Комментариев: 1
Детей подкупали деньги и подарки.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Конотопе Сумской области 72-летний мужчина за деньги и подарки занимался сексом с несовершеннолетними мальчиками. Об этом сообщает 24 канал.

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Преступление раскрыть помогла бдительная соседка, которая заметила, что в квартиру к ее соседу приходят несовершеннолетние парни. Оказалось, что первой жертвой педофила стал 14-летний парень.

Затем злоумышленник заставил парня привести еще и друзей. Такое общение подростков с мужчиной склонного возраста продолжались на протяжении года. Потом соседка заявила в полицию.

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Жертвы сначала отрицали информацию соседки, но потом сознались, что вступали в интимные отношения с педофилом за деньги и подарки.

Сам мужчина своей вины не признает. Он говорит, что все было по обоюдному согласию. Его задержали. Продолжается следствие.

Напомним, в Запорожье мужчина снимал порно с 3-летней крестницей. Видео продавал в сети педофилам.

 

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Теги: педофил, развращение, подростки
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Комментариев (2)
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asfd0    09.10.2019, 13:51
Оценка:  0
asfd0
72-летний !!! В книгу рекордов его, трезуб из сала отдыхает ))))))))
ЗаУкраину    09.10.2019, 13:35
Оценка:  0
ЗаУкраину
ОТрубить ему болт по самые уши, и дело с КОНЦОм.
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