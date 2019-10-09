Под Сумами 72-летний мужчина развращал мальчиков

Детей подкупали деньги и подарки.

В Конотопе Сумской области 72-летний мужчина за деньги и подарки занимался сексом с несовершеннолетними мальчиками. Об этом сообщает 24 канал.

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Преступление раскрыть помогла бдительная соседка, которая заметила, что в квартиру к ее соседу приходят несовершеннолетние парни. Оказалось, что первой жертвой педофила стал 14-летний парень.

Затем злоумышленник заставил парня привести еще и друзей. Такое общение подростков с мужчиной склонного возраста продолжались на протяжении года. Потом соседка заявила в полицию.

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Жертвы сначала отрицали информацию соседки, но потом сознались, что вступали в интимные отношения с педофилом за деньги и подарки.

Сам мужчина своей вины не признает. Он говорит, что все было по обоюдному согласию. Его задержали. Продолжается следствие.

Напомним, в Запорожье мужчина снимал порно с 3-летней крестницей. Видео продавал в сети педофилам.

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