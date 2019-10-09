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Дошло до стрельбы: Стычки между полицией и ветеранами по дороге в Золотое

Комментариев: 9
На одном из блокпостов по дороге в Золотое возникли стычки между добровольцами и полицией.
Участники акции "Последний блокпост" в городе Кременная
Участники акции "Последний блокпост" в городе Кременная
hromadske.ua

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На блокпосту в городе Кременная Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами, которые хотят проехать в Золотое, чтобы не допустить разведение сил. Об этом сообщает “Hromadske“.

Как указано в сообщении, колонну участников акции “Последний блокпост“ остановили на блокпосту в Кременной. Добровольцы потребовали пропустить их дальше. Возникшая перепалка переросла в потасовку, в ходе которой один из полицейских выстрелил в воздух.

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Сообщается, что один из правоохранителей пострадал в потасовке и его забрали медики. Из-за инцидента очередь к блокпосту растянулась уже на четыре километра.

Напомним, ранее лидер “Национального корпуса“ Андрей Билецкий заявил, что ветераны ООС останутся в Золотом, даже если отуда будут выведены войска.

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Теги: Золотое, блокпост, столкновения, ветераны АТО, добровольцы, полиция
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Комментариев (9)
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SERGEY    09.10.2019, 13:52
Оценка:  -1
SERGEY
теперь украинские журналисты пишут , что россия напала. согласен россия напала на украинских доброльцев на донбасе. полная версия.
SERGEY    09.10.2019, 13:51
Оценка:  0
SERGEY
потом украинские ребята по домам разъехались , а на работу украинских мужиков вызвали , в украинскую армию. а президент , цену на товар в три раза увеличивает и себе хорошо (себе 2 евро) ,стране (1евро). себе один + пару семей родственников , а страна большая 25-30млн человек.
SERGEY    09.10.2019, 13:48
Оценка:  +2
SERGEY
посмотрел. понятно. вот так и войну начали на донбассе. александр с юлей отправили добровольцев . ребята приехали , рассказали местным ребятам на донбассе как жить. там тоже ребята простые, рабочие. вот и началось. потом россияне подъехали и украинская армия подошла.
Андрей_и_Богдан    09.10.2019, 13:50
Оценка:  -3
Андрей_и_Богдан
Что ты куришь?
Pivkov3    09.10.2019, 13:41
Оценка:  0
Pivkov3
Я так понимаю, что очень скоро ВСУ и корпуса ЛДНР объединятся и будут мочить фашиков из добробатов общими усилиями. И это правильно!
Vasya_iz_Ivanovo    09.10.2019, 13:36
Оценка:  -2
Vasya_iz_Ivanovo
час Х!
tulchanin    09.10.2019, 13:45
Оценка:  -2
tulchanin
Мда... если сейчас Зе "прогнется" то, с большой вероятностью, не досидит до конца срока.
ЗаУкраину    09.10.2019, 13:36
Оценка:  -1
ЗаУкраину
Стрелять нужно не в воздух, а по фашистам, НА ПОРАЖЕНИЕ!
vicinq    09.10.2019, 13:44
Оценка:  -1
vicinq
Да ты прав от кремлевских фашистов родную землю Украину и освобождаем стараемся это говно из за порребрика обратно за порребрик затолкать
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