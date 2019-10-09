Дошло до стрельбы: Стычки между полицией и ветеранами по дороге в Золотое

На одном из блокпостов по дороге в Золотое возникли стычки между добровольцами и полицией.

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На блокпосту в городе Кременная Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами, которые хотят проехать в Золотое, чтобы не допустить разведение сил. Об этом сообщает “Hromadske“.

Как указано в сообщении, колонну участников акции “Последний блокпост“ остановили на блокпосту в Кременной. Добровольцы потребовали пропустить их дальше. Возникшая перепалка переросла в потасовку, в ходе которой один из полицейских выстрелил в воздух.

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Сообщается, что один из правоохранителей пострадал в потасовке и его забрали медики. Из-за инцидента очередь к блокпосту растянулась уже на четыре километра.

На блокпосту у місті Кремінна сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які хочуть проїхати в Золоте, аби не допустити розведення сил.



відео: телеграм-канал “Ні капітуляції“ pic.twitter.com/bTu3cclJIk — hromadske (@HromadskeUA) 9 октября 2019 г.

Напомним, ранее лидер “Национального корпуса“ Андрей Билецкий заявил, что ветераны ООС останутся в Золотом, даже если отуда будут выведены войска.

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