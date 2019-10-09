Россиянка в столичном аэропорту попросила убежище

Гражданка РФ приехала в аэропорт Жуляны.

Гражданка России попросила убежища в Украине, поскольку на родине стала жертвой преследований из-за своей профессиональной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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По предварительной информации, женщина заявила, что имеет прямые доказательства участия российских госслужащих к рейдерскому захвату предприятия, где раньше работала.

Вчера в пункте пропуска “Жуляны” (аэропорт “Киев”) пассажирка рейса из Беларуси обратилась к пограничникам с просьбой получить статус беженца, - сообщили пограничники.

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После попыток обжаловать в суде свое незаконное увольнение с работы женщине и ее семье неоднократно поступали угрозы физической расправы, от которых она решила бежать за границу. Пограничники предоставили женщине всю информацию касательно предоставления убежища в Украине.

Напомним, Италия усложнила получение убежища для украинцев. Принятие списка "безопасных стран" является первым шагом, после которого должно вырасти количество депортаций.

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