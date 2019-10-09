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Россиянка в столичном аэропорту попросила убежище

Комментариев: 6
Гражданка РФ приехала в аэропорт Жуляны.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
dpsu.gov.ua

Гражданка России попросила убежища в Украине, поскольку на родине стала жертвой преследований из-за своей профессиональной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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По предварительной информации, женщина заявила, что имеет прямые доказательства участия российских госслужащих к рейдерскому захвату предприятия, где раньше работала.

Вчера в пункте пропуска “Жуляны” (аэропорт “Киев”) пассажирка рейса из Беларуси обратилась к пограничникам с просьбой получить статус беженца, - сообщили пограничники.

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После попыток обжаловать в суде свое незаконное увольнение с работы женщине и ее семье неоднократно поступали угрозы физической расправы, от которых она решила бежать за границу. Пограничники предоставили женщине всю информацию касательно предоставления убежища в Украине.

Напомним, Италия усложнила получение убежища для украинцев. Принятие списка "безопасных стран" является первым шагом, после которого должно вырасти количество депортаций.

 

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Теги: ГПСУ, россиянка, аэропорт, убежище
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Комментариев (6)
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Глод    09.10.2019, 15:01
Оценка:  +2
Глод
Убежище дают единицам. Обычно тем, кто как-то выгоден власти.
Гопак_и_Гамак    09.10.2019, 14:45
Оценка:  0
Гопак_и_Гамак
Скорее всего, это бегство от кредитов. Население РФ очень закредитованно. Люди оказались в пожизненном рабстве жuдо-банкиров.
Глод    09.10.2019, 15:00
Оценка:  +1
Глод
С просроченной задолженностью выше определенной суммы её бы не выпустили из РФ.
Гопак_и_Гамак    09.10.2019, 15:03
Оценка:  0
Гопак_и_Гамак
Отчего ж?! Она ведь через Белорусь ушла, а там границы нет.
VSHIVANKA    09.10.2019, 14:23
Оценка:  -4
VSHIVANKA
НАВЕРНОЕ У НЕЁ ЧУМКА....
ВыВсеВрети    09.10.2019, 14:36
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
ВШИВАЯ ДЫРКА, ЭТО У ТЕБЯ ЧУМКА!...ГЫ-ГЫ-ГЫ
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