Чорновил обвинила Трубу в работе на Портнова

На пресс-конференции директора ГБР произошел скандал.

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Во время брифинга головы Государственного бюро расследований Романа Трубы в зале появилась экс-народный депутат Украины Татьяна Чорновил и устроила скандал. Об этом сообщает Апостроф.

Чорновил заявила, что у нее при себе есть заявления о совершении преступлений самого Трубы.

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Она также добавила, что у нее есть информация и о преступлениях со стороны Андрея Портнова и Андрея Богдана.

Кроме того, Чорновил отметила, что закон о незаконном обогащении во время ее работы в Раде был неработающим. "Закон не всегда справедлив. Во время Майдана против меня были открыты семь уголовных дел", - отметила она.

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Бывшая депутат также предупредила, что, если сейчас ничего не сделать, то многие попадут под репрессии. "Полное перетекание информации в ГБР сейчас идет. Идет расследование только дел, проплаченных Портновым", - подчеркнула Чорновил.

Во время общения с Трубой, которое проходило на повышенных тонах, Черновол просила чиновника "посмотреть ей в глаза". Сам Труба комментировать ситуацию не стал.

Напомним, в прошлом парламенте Чорновил была депутатом от "Народного фронта".

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