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Чорновил обвинила Трубу в работе на Портнова

Комментариев: 8
На пресс-конференции директора ГБР произошел скандал.
Чорновил предупредила, что грядут репрессии
Чорновил предупредила, что грядут репрессии
УНИАН

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Во время брифинга головы Государственного бюро расследований Романа Трубы в зале появилась экс-народный депутат Украины Татьяна Чорновил и устроила скандал. Об этом сообщает Апостроф.

Чорновил заявила, что у нее при себе есть заявления о совершении преступлений самого Трубы. 

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Она также добавила, что у нее есть информация и о преступлениях со стороны Андрея Портнова и Андрея Богдана.

Кроме того, Чорновил отметила, что закон о незаконном обогащении во время ее работы в Раде был неработающим. "Закон не всегда справедлив. Во время Майдана против меня были открыты семь уголовных дел", - отметила она.

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Бывшая депутат также предупредила, что, если сейчас ничего не сделать, то многие попадут под репрессии. "Полное перетекание информации в ГБР сейчас идет. Идет расследование только дел, проплаченных Портновым", - подчеркнула Чорновил.

Во время общения с Трубой, которое проходило на повышенных тонах, Черновол просила чиновника "посмотреть ей в глаза". Сам Труба комментировать ситуацию не стал.

Напомним, в прошлом парламенте Чорновил была депутатом от "Народного фронта".

 

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Теги: Черновил, ШБР, Труба, Портнов, уголовное производство
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Комментариев (8)
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Мыкола    09.10.2019, 15:12
Оценка:  +1
Мыкола
До майдана два раза сидела в психушке и тоько посе майдана стаа вдруг уважаемым чеовеком
hghj    09.10.2019, 15:08
Оценка:  +1
hghj
черновол, фарион, и им подобные должны сидеть в психбольнице.
T-REX2    09.10.2019, 14:31
Оценка:  0
T-REX2
Уёбище лесное
nelci    09.10.2019, 14:25
Оценка:  0
nelci
Странно , что у Черновол спрашивает не доктор, ведущий брифинга....
asfd0    09.10.2019, 14:23
Оценка:  0
asfd0
Тот случай когда любовница полезней чем жена )))
Woodbrother    09.10.2019, 14:06
Оценка:  -3
Woodbrother
А скандал то в чем. Всем известно, что у трубы на спине пришит руль, которым рулит портнов.
Coюзник    09.10.2019, 14:09
Оценка:  +3
Coюзник
Стесняюсь спросить? А где руль пришит у Черновил???
Coюзник    09.10.2019, 14:10
Оценка:  -1
Coюзник
Могли бы более уважаемого депутата пропросить ...
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