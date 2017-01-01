Следствие по убийству 5-летнего Кирилла Тлявова закончат в ноябре - ГБР

Однако полиция до сих пор не нашла оружие, из которого была выпущена смертельная пуля.

Читай также: В полиции сообщили, из какого оружия убили ребенка под Киевом

Досудебное расследование по делу об убийстве 5-летнего жителя Переяслава-Хмельницкого Кирилла Тлявова завершится в ноябре 2019 года. Сейчас следователи ожидают завершающих экспертиз. Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба во время пресс-конференции, пишет “Hromаdske“.

При этом одной из главных проблем является то, что полиция так и не нашла оружие, из которого был убит мальчик:

Был принят комплекс не только следственных, но и оперативных действий, было проведено более 30 обысков, негласные розыскные следственные действия. По результатам, оружие не установлено, — рассказал он.

Читай также: Убийство ребенка под Киевом: наказаны 12 копов

По словам директора ГБР, отсутствие орудия убийства не повлияет на квалификацию преступления и принятие решения в этом производстве. Тем не менее, полиция продолжит поиски ключевой улики:

Мы продолжаем искать оружие ... у нас еще есть время, на завершающем этапе экспертизы и надеемся, что для полноты и целостности обстоятельств этого преступления, мы все же найдем это оружие, - заявил Труба.

Читай также: В Ровно застрелился полицейский

Кроме того, по словам директора ГБР, в этом деле Нацполиция также расследует ненадлежащее оказание медицинской помощи мальчику врачами Переяслав-Хмельницкой больницы. Также есть второе производство относительно возможных действий работников местной полиции по поводу неоперативного реагирования или возможного сокрытия орудия преступления.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские в состоянии алкогольного опьянения во внерабочее время стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам и ранили в голову 5-летнего Кирилла Тлявова, который гулял неподалеку. 3 июня мальчик умер в киевской больнице.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.