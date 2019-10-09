Поправка Геруса о возобновлении импорта электроэнергии возвращает Украину обратно в РФ - СМИ

Пролоббированная главой энергетического комитета ВР Андреем Герусом поправка по восстановлению импорта электроэнергии возвращает Украину в зависимость от России. Об этом говорится в материале Главкому “Война или бизнес? Кого ударит российский ток, пишут Экономические Новости.

Автор материала напоминает, что импорт электроэнергии из России Украина прекратила в разгар военных действий в 2015 году, но с 1 октября торговля возобновилась. Поставки российской электроэнергии в Украину начали осуществлять по прямому контракту между российской компанией “Интер РАО ЕЭС“ с “Юнайтед Энерджи“, приближенной к олигарху Игоря Коломойского. Импорт из страны-агрессора стало возможным благодаря принятию новым парламентом поправки в закон “О рынке электроэнергии“, которую пролоббировал председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус.

В статье отмечается, что восстановление импорта электроэнергии из России вызвало бурную негативную реакцию со стороны экспертов и политиков, а на сайте президента 4 октября было зарегистрировано петицию о запрете импорта. “Ее автор, президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец заявил, что поправки в закон противоречат международным обязательствам, взятыми на себя Украиной в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС“, — сообщает Главком.

Автор материала также обращает внимание, что вызывает возмущение тот факт, что ток покупают у компании, руководитель которой Игорь Сечин находится в санкционный список США, и приводит слова бывшего главы Луганской военно-гражданской администрации Геннадия Москаля: “У кого мы покупаем? Мы покупаем у господина Сечина (председатель Совета директоров “Интер РАО ЕЭС“ — “Главком“), который когда-то был заместителем главы администрации президента Путина. В ноября 2014 года США наложили на него санкции … а мы берем и покупаем электроэнергию. В марте этого года Канада на него также наложила санкции за инцидент с украинскими моряками в Керченском проливе … И наша украинская фирма покупает у господина Сечина, у его фирмы, где он является председателем совета директоров “.

Опрошенные Главкомом эксперты единодушно отрицательно оценивают последствия такого шага. В частности, депутат от “Батькивщины“, бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко считает, что вести бизнес с агрессором недопустимо, ведь это приведет к энергетической зависимости Украины от Российской Федерации.

“Это очень опасная логика — играть с российской электроэнергией. Доктрина Украины — интегрироваться с европейской энергосистемой, а мы делаем шаг назад “, — считает заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии“, в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена ​​первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией “Юнайтед Энерджи“, которую связывают с Игорем Коломойским.

