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Арахамия подтвердил, что у него родилась двойня

Комментариев: 1
Многодетный отец рассказал подробности.
Арахамия стал отцом двойни
Арахамия стал отцом двойни
Ян Доброносов

Глава пропрезидентской фракции Давид Арахамия подтверил, что его супруга вчера родила двойню. Об этом Арахамия рассказал в комментарии Страна.

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У политика до этого уже было четверо детей. Вчера супруга подарила ему еще двух прекрасных двойняшек. Теперь супруги будут воспитывать аж шестерых детей.

Да, у меня родились двойняшки. Это две девочки, - сказал Арахамия.

Он также рассказал, что его жена рожала в Киеве без лишнего пафоса. 

Мы люди простые, - добавил он.

Также Давид Арахамия рассказал, что пока они с женой Викторией не назвали новорожденных дочек. Имена подбирают.

Мы с Викой еще не определились. Так как у всех моих детей имена начинаются на “Да“ и пока подходящего ничего не подобрали, - рассказал он.

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Политик отказался рассказывать другие подробности рождения двойняшек.

Напомним, Давид Арахамия стал отцом двойни. Сразу двух малышей родила жена главы “Слуги народа”.

 

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Теги: Арахамия, двойня, пополнение, дети
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    09.10.2019, 14:51
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
А что еще он умеет делать?
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