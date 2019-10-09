Арахамия подтвердил, что у него родилась двойня
Глава пропрезидентской фракции Давид Арахамия подтверил, что его супруга вчера родила двойню. Об этом Арахамия рассказал в комментарии Страна.
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У политика до этого уже было четверо детей. Вчера супруга подарила ему еще двух прекрасных двойняшек. Теперь супруги будут воспитывать аж шестерых детей.
Да, у меня родились двойняшки. Это две девочки, - сказал Арахамия.
Он также рассказал, что его жена рожала в Киеве без лишнего пафоса.
Мы люди простые, - добавил он.
Также Давид Арахамия рассказал, что пока они с женой Викторией не назвали новорожденных дочек. Имена подбирают.
Мы с Викой еще не определились. Так как у всех моих детей имена начинаются на “Да“ и пока подходящего ничего не подобрали, - рассказал он.
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Политик отказался рассказывать другие подробности рождения двойняшек.
Напомним, Давид Арахамия стал отцом двойни. Сразу двух малышей родила жена главы “Слуги народа”.
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