Ехал за "безвизом": В Украине будут судить боевика "Самообороны Крыма"

Мужчина, способствовавший аннексии Крыма, ехал в Киев за биометрическим паспортом, чтобы свободно ездить в ЕС.

Сначала "освободил" Крым от "бандеровцев", а потом поехал к ним за "безвизом" ark.gp.gov.ua

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Прокуратура АР Крым направила в суд обвинительный акт в отношении участника незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма“ Степана Резуника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Как сообщается, указанного гражданина обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований). По данной статье предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

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По информации правоохранителей, Степан Резуник был задержан 11 июня текущего года на админгранице Крыма в пункте пропуска “Каланчак“.

По данным “Украинской правды“, основной уликой по делу стала грамота от так называемой “Самообороны Крыма“ за “активное участие в выполнении боевых задач по защите Севастополя в составе сил народной обороны“, которая была размещена в публичном доступе в социальных сетях.

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Жена “крымского самообороновца“ утверждает, что у Резуника два паспорта - российский и украинский. На свободную территорию Украины он отправился для того, чтобы оформить новый украинский биометрический паспорт, позволяющий безвизовый въезд в страны Евросоюза. Такая потребность у него возникла в связи с трудоустройством в компанию, организующую морские прогулки на яхтах.

Напомним, в СБУ рассказали, как вывели из “ЛНР“ важного свидетеля.

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