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Ехал за "безвизом": В Украине будут судить боевика "Самообороны Крыма"

Комментариев: 4
Мужчина, способствовавший аннексии Крыма, ехал в Киев за биометрическим паспортом, чтобы свободно ездить в ЕС.
Сначала "освободил" Крым от "бандеровцев", а потом поехал к ним за "безвизом"
Сначала "освободил" Крым от "бандеровцев", а потом поехал к ним за "безвизом"
ark.gp.gov.ua

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Прокуратура АР Крым направила в суд обвинительный акт в отношении участника незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма“ Степана Резуника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Как сообщается, указанного гражданина обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований). По данной статье предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

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По информации правоохранителей, Степан Резуник был задержан 11 июня текущего года на админгранице Крыма в пункте пропуска “Каланчак“.

По данным “Украинской правды“, основной уликой по делу стала грамота от так называемой “Самообороны Крыма“ за “активное участие в выполнении боевых задач по защите Севастополя в составе сил народной обороны“, которая была размещена в публичном доступе в социальных сетях.

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Жена “крымского самообороновца“ утверждает, что у Резуника два паспорта - российский и украинский. На свободную территорию Украины он отправился для того, чтобы оформить новый украинский биометрический паспорт, позволяющий безвизовый въезд в страны Евросоюза. Такая потребность у него возникла в связи с трудоустройством в компанию, организующую морские прогулки на яхтах.

Напомним, в СБУ рассказали, как вывели из “ЛНР“ важного свидетеля.

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Теги: самооборона Крыма, боевик, суд, сепаратист, Крым, Севастополь
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Комментариев (4)
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sharry-sharry    09.10.2019, 15:18
Оценка:  +2
sharry-sharry
Лезут твари и лезут,как метастазы в теле больного человека.Кричат «рассея»,при этом лезут со своим русским «миром»в Украину,ЕС и такую им «ненавистную» Америку
Letohradek    09.10.2019, 15:01
Оценка:  0
Letohradek
Вот так то ... Ссученное падло взбунтовалось против Украины, безвиза, против Евроинтеграции ... а теперь едут ублюдки за загран.паспортами Украины.
Колишній-східняк    09.10.2019, 14:57
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Яким же це треба бути лицеміром!
Міні_Ми    09.10.2019, 14:42
Оценка:  +2
Міні_Ми
А що таке, кремлевщіна їм не забезпечила хоча б безвіз? Ах да, вони ж в ізоляції. Лохи москвабадські
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