Константин Жеваго объявлен в розыск - ГБР

Пока его ищут в Украине, но скоро объявят и в международный розыск.

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Государственное бюро расследований объявило в розыск бывшего владельца банка “Финансы и кредит“ олигарха Константина Жеваго. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба на пресс-конференции 9 октября, пишет “Hromаdske“.

Мы вызвали его в ГБР для объявления подозрения, он не появился. После того происходят следственные действия — это получение в суде разрешения на возможное задержание, а также объявление подозреваемого в розыск. Этот процесс начат и продолжается. Мы обратились в суд с целью получения такого разрешения. Сейчас принимаются меры для объявления его в международный розыск, — сказал глава ГБР.

Напомним, Жеваго вызвали в ГБР на 27 сентября, чтобы объявить о подозрении в причастности к растрате 2,5 млрд гривен банка “Финансы и Кредит“. Олигарх не явился, но позднее через прессу сообщил, что ни в чем не виноват.

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