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Уволены главы Украэроруха и Регуляторной службы

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Соответствующее решение утверждено на заседании правительства.
О решении сообщил Гончарук
О решении сообщил Гончарук
kmu.gov.ua

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Кабинет министров Украины на заседании в среду, 9 октября, уволил временно исполняющего обязанности директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения (Украэрорух) Александра Доценко и главу Государственной регуляторной службы Ксению Ляпину.

Об этом на брифинге после заседания сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Стоит отметить, Ляпина возглавляла Регуляторную службу с начала января 2015 года, Доценко занимал должность с июня 2019 года.

Как сообщалось 1 августа, детективы НАБУ обыскивали “Украэрорух“.

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Теги: Кабмин, увольнение, Украэрорух
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