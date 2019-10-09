Гончарук не ответил, когда отменят коммуналку для стариков, как обещал Зеленский

Премьер-министр не ответил на вопрос журналиста.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не ответил на вопрос журналиста касательного того, когда Кабмин начнет выполнять предвыборные обещания Владимира Зеленского - освободить от платы за комуслуги людей старше 70 лет. Об этом передает Страна.

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Глава правительства завуалировано ответил, что таких планов у правительства нет. Гончарук предложил дождаться принятия бюджета на 2020 год. Между тем, он прямо не ответил, что данную норму в него заложат.

Мы сейчас изучаем, сколько вообще у государства будет денег на следующий год, чтобы понять, как их правильно распределить. Пожилые люди от 70 и старше являются нашим приоритетом №1, потому что, по нашим расчетам, им тяжелее всех. Поэтому ответ на ваш вопрос мы сможем получить где-то в ноябре, когда утвердим бюджет на 2020 год, - заявил Гончарук.

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Напомним, премьер отчитался о неделе работы Кабмина. Алексей Гончарук заявил, что уходящая неделя выдалась для правительства очень напряженной и особенно ответственной.

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