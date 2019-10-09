Гончарук анонсировал очередную реформу полиции

Первым делом хотят реформировать отделы по борьбе с оргпреступностью.

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В скором времени Кабинет министров выступит с предложением коренной реформы Национальной полиции. Об этом после заседания правительства заявил премьер-министр Алексей Гончарук, пишет Цензор.НЕТ.

Первоочередным шагов станет создание единого интегрированного органа, который объединит всех специалистов Национальной полиции, специализирующихся на борьбе с организованной преступностью.

Интегрированный орган в Нацполиции, который даст возможность в регионах людям работать, напрямую подчиняясь Киеву, а не руководителям на местах. Это эксперимент, но надеюсь, что даст возможность эффективнее бороться с преступностью, - сказал премьер.

Напомним, Гончарук пообещал увеличить расходы на оборону.

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