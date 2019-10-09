Турчинов прокомментировал новинки украинского оборонпрома, представленные на выставке “Оружие и безопасность - 2019“

С каждым годом качество и спектр предложений украинских производителей оружия значительно возрастает.

В этом году на главной украинской выставке вооружения, военной и специальной техники “Оружие и безопасность - 2019“ представлена ​​продукция украинского оборонпрома, а также 50 компаний из 16 стран-партнеров.

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“Украина имеет все основания для того, чтобы “Оружие и безопасность“ стала главной специализированной выставочной площадкой Восточной Европы“, - сказал Александр Турчинов после посещения выставки.

Об этом сообщает пресс-служба Турчинова.

Ежегодно среди участников выставки увеличивается количество украинских частных предприятий.

“Не только государственные мощные производства, но и компании из негосударственного сегмента экономики начинают выпускать очень качественное оружие и военную технику“, - подчеркнул Турчинов. При этом он отметил, что с каждым годом качество и спектр предложений украинских производителей оружия значительно возрастает.

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Кроме того Александр Турчинов отметил, что впервые на выставке представлен новый украинский мобильный комплекс крылатых ракет “Нептун“, “вызвавший значительный интерес военных экспертов из многих стран“.



“Национальный оборонно-промышленный комплекс позволяет обеспечить современным оружием и военной техникой наши ВСУ и поднять на более высокий уровень экспортный потенциал страны. Эти задачи были и должны оставаться главным приоритетом для сектора безопасности и обороны Украины “, - резюмировал Александр Турчинов.

Как сообщалось 9 октября, Зеленскому показали ракетный комплекс Нептун.

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