Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Турчинов прокомментировал новинки украинского оборонпрома, представленные на выставке “Оружие и безопасность - 2019“

Комментариев: 10
С каждым годом качество и спектр предложений украинских производителей оружия значительно возрастает.
Турчинов прокомментировал новинки украинского оборонпрома, представленные на выставке “Оружие и безопасность - 2019“
© turchynov.com
Фото 1/6
  • Состоялось открытие главной украинской выставки вооружения
  • Состоялось открытие главной украинской выставки вооружения
  • Состоялось открытие главной украинской выставки вооружения
  • Состоялось открытие главной украинской выставки вооружения
  • Состоялось открытие главной украинской выставки вооружения
  • Состоялось открытие главной украинской выставки вооружения
Турчинов прокомментировал новинки украинского оборонпрома, представленные на выставке “Оружие и безопасность - 2019“
Состоялось открытие главной украинской выставки вооружения
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В этом году на главной украинской выставке вооружения, военной и специальной техники “Оружие и безопасность - 2019“ представлена ​​продукция украинского оборонпрома, а также 50 компаний из 16 стран-партнеров.

Читай также: Турчинов приехал поддержать Пашинского - суд решал вопрос ареста

“Украина имеет все основания для того, чтобы “Оружие и безопасность“ стала главной специализированной выставочной площадкой Восточной Европы“, - сказал Александр Турчинов после посещения выставки.

 Об этом сообщает пресс-служба Турчинова.

Ежегодно среди участников выставки увеличивается количество украинских частных предприятий.

“Не только государственные мощные производства, но и компании из негосударственного сегмента экономики начинают выпускать очень качественное оружие и военную технику“, - подчеркнул Турчинов. При этом он отметил, что с каждым годом качество и спектр предложений украинских производителей оружия значительно возрастает.

Читай также: В Киеве представили новый БТР “Атаман-3“ для морской пехоты

Кроме того Александр Турчинов отметил, что впервые на выставке представлен новый украинский мобильный комплекс крылатых ракет “Нептун“, “вызвавший значительный интерес военных экспертов из многих стран“.

“Национальный оборонно-промышленный комплекс позволяет обеспечить современным оружием и военной техникой наши ВСУ и поднять на более высокий уровень экспортный потенциал страны. Эти задачи были и должны оставаться главным приоритетом для сектора безопасности и обороны Украины “, - резюмировал Александр Турчинов.

Как сообщалось 9 октября, Зеленскому показали ракетный комплекс Нептун.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

 

Поделись:
Теги: оборонпром, выставка, оружие, Турчинов, Укроборонпром
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (10)
Отсортировать по дате Вниз
Woodbrother    09.10.2019, 15:50
Оценка:  -6
Woodbrother
В кто запустил оборонку в работу и дал ей второе дыхание в 2014 г. Неужели ЗЕ ? ЗЕ тогда развлекал оккупантов игрой членом на рояле.
asfd0    09.10.2019, 16:13
Оценка:  -2
asfd0
оборонку запустил Советский Cоюз, а те жалкие крохи что от неё ещё остались резворовал порошенко со своей бандой.
WTF2wtf    09.10.2019, 16:20
Оценка:  +2
WTF2wtf
можно сказать, что сейчас сильный толчок украинской оборонке дал именно президент россии ... своей войной против Украины и оккупацией Крыма с Донбассом (((((
печальные события для Украины, которая теперь просто вынуждена защищаться
SEMPENTY    09.10.2019, 15:45
Оценка:  +11
SEMPENTY
И при чем тут Турчинов?
Woodbrother    09.10.2019, 15:48
Оценка:  -8
Woodbrother
В кто запутсил оборонку и дал ей второе дыхание в 2014 г. Неужели ЗЕ ? ЗЕ тогда развлекал оккупантов игрой членом на рояле.
WTF2wtf    09.10.2019, 16:21
Оценка:  +3
WTF2wtf
Он никак не привыкнет к тому, что его уже списали ... вон целый ролик о себе на выставке снял )
T-REX2    09.10.2019, 15:37
Оценка:  0
T-REX2
Почему ГБР не занимается этой куриной жопой
Woodbrother    09.10.2019, 15:47
Оценка:  -2
Woodbrother
Вам на вашей вонючей москве какая разница ?
T-REX2    09.10.2019, 15:55
Оценка:  0
T-REX2
если бы жил в москве -было бы поxyй,но к сожалению живу в одной стране с такими майдаунами ,как ты
kapablankas    09.10.2019, 16:58
Оценка:  0
kapablankas
скоро скоро
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь