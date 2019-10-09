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Порошенко обвинил Дубинского во лжи и заявил на него в ГБР

Комментариев: 1
Адвокаты Порошенко обратились в полицию с заявлениев против нардепа Дубинского.
Порошенко обратился в ГБР против Дубинского
Порошенко обратился в ГБР против Дубинского
facebook.com/dubinskyi

Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко подали заявление в Государственное бюро расследований о возбуждении уголовного дела против народного депутата Александра Дубинского. 

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Об этом передает Цензор.НЕТ, ссылаясь на комментарии пресс-центра “Евросолидарности”.

Сторона Порошенко обвинила нардепа в  за заведомо ложное сообщении о преступлении.

Электронные декларации Петра Порошенко, согласно закону, неоднократно проверялись НАЗК и налоговой. Общая история декларирования Петром Порошенко средств и доходов едва ли не самая длинная в Украине: впервые декларацию Петр Порошенко подал еще в 1998 году.

Если считать, что Дубинский и ГБР Портнова-Трубы, фабрикуя документы, еще и перепутали Петра Порошенко и Алексея Порошенко, то стоит отметить, что Алексей Порошенко как добросовестный декларант прошел не только проверку НАЗК, но и налоговую проверку, подтвержденную соответствующими актами, - заявили в пресс-службе “ЕС”.

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Ранее нардеп Дубинский на своей странице в социальной сети сообщил, что ГБР на основании его заявления возбудило уголовное дело по факту недостоверного декларирования доходом Петром Порошенко.

Кроме того, сам Дубинский также прокомментировал намерения адвоката Порошенко.

Напомним, сегодня мы писали, что ГБР возбудило новое дело против Порошенко. Пятого президента подозревают в недостоверном декларировании доходов, сообщил источник в ГБР.

 

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Теги: Порошенко, ГБР, Дубинский
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Комментариев (1)
Woodbrother    09.10.2019, 16:22
Оценка:  +1
Woodbrother
ГБР-ничего делать не будет вообще. Эта клоунская конторка заточена только на то, что бы карать тех людей, которые дали отпор путенской агрессии в 2014 г. В таком виде , как оно сейчас существует оно Украине не нужно. Пора его распустить и сэкономленные деньги отдать например на пенсии,не израильские
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