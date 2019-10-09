Зеленский проведет пресс-марафон, - Офис президента

Зеленский завтра целый день будет отвечать на вопросы журналистов.

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 10 октября, проведет масштабный пресс-марафон. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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По предварительной информации, мероприятие начнется в 10:00, Зеленский будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня.

Формат мероприятия также очень интересный. Президент будет принимать журналистов группами. Для каждой группы журналистов будет выделено полчаса.

Формат мероприятия: представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса. Формироваться они по списку аккредитации. Каждое медиа получит в ответ на свое письмо подтверждения с указанным временем для встречи с президентом, - сообщили в пресс-службе ОП.

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К слову, Владимира Зеленского часто критикуют за то, что он крайне редко балует представителей прессы своим вниманием.

Напомним, Зеленскому показали ракетный комплекс Нептун. Завершение испытаний РК-360 МЦ Нептун запланировано на начало следующего года, после чего будет сделан госзаказ одного дивизиона.

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