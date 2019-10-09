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Песков заверил, что никто не ставит под сомнение суверенитет Украины

Комментариев: 5
В Кремле опять подчеркнули, что конфликт на Донбассе - "внутренний конфликт Украины".
Песков заверил, что на суверенитет Украины никто не претендует
Песков заверил, что на суверенитет Украины никто не претендует
УНИАН

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Выполнение минских договоренностей позволит Киеву решить проблему Донбасса, суверенитет Украины при этом не обсуждается. Об этом заявил спикер президента РФ Владимир Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так он прокомментировал мнение, что в результате реализации "формулы Штайнмайера" Украина в конечном счете будет иметь символический, а не реальный суверенитет над Донбассом.

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"В данном случае главное - выполнение Минских соглашений, - подчеркнул Песков. - Это позволит Украине решить внутриукраинский конфликт и справиться с этой внитриукраинской проблемой".

"А те страны, которые поставили подписи под этим документом, а именно Россия, Германия и Франция, призваны в этом помочь", - отметил он.

Пресс-секретарь Путина сделал акцент на том, что "суверенитет в данном случае не обсуждается".

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"Никто же не ставит под вопрос суверенитет Украины. Это внутренняя проблема Украины. Украина сама решает вопросы своего суверенитета", - сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков высказал мнение, что США могли бы заставить Украину выполнить Минские соглашения.

 

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Теги: РФ, Украина, Песков, Донбасс, война, оккупация
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Комментариев (6)
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ira0957    09.10.2019, 16:55
Оценка:  0
ira0957
Депутат бундестага Сара Вагенкнех назвала власти Украины ублюдками и заявила следующее: «Только твари вроде вас воюют со своим народом. Безжалостные негодяи, у которых нет чести, нет совести, нет каких-либо моральных принципов… Госпожа Меркель, мы поддерживаем Власть палачей.
Колишній-східняк    09.10.2019, 16:52
Оценка:  0
Колишній-східняк
Подобные заверения мы от Уйла уже слышали.
WTF2wtf    09.10.2019, 16:35
Оценка:  +3
WTF2wtf
Писец ... очередная порция словесного поноса от официальных властей россии для полных дебилов.
"Конфликт внутренний", а Донбасс и крым оккупировала именно россия ...
дебилы, бл...
Lyonya-Space    09.10.2019, 16:27
Оценка:  +6
Lyonya-Space
"Это позволит Украине решить внутриукраинский конфликт...".
ПисЮков - лицемер ублюдочный, как и всё блюдолизное окружение лилипута!
WTF2wtf    09.10.2019, 16:35
Оценка:  +3
WTF2wtf
Просто лицемерный пресс-секретарь главы российских оккупантов ...
Кайдаш    09.10.2019, 16:18
Оценка:  +6
Кайдаш
О, народец мокшанский, лукавый, горе тебе....
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