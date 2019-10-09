Песков заверил, что никто не ставит под сомнение суверенитет Украины

В Кремле опять подчеркнули, что конфликт на Донбассе - "внутренний конфликт Украины".

Песков заверил, что на суверенитет Украины никто не претендует УНИАН

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Выполнение минских договоренностей позволит Киеву решить проблему Донбасса, суверенитет Украины при этом не обсуждается. Об этом заявил спикер президента РФ Владимир Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так он прокомментировал мнение, что в результате реализации "формулы Штайнмайера" Украина в конечном счете будет иметь символический, а не реальный суверенитет над Донбассом.

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"В данном случае главное - выполнение Минских соглашений, - подчеркнул Песков. - Это позволит Украине решить внутриукраинский конфликт и справиться с этой внитриукраинской проблемой".

"А те страны, которые поставили подписи под этим документом, а именно Россия, Германия и Франция, призваны в этом помочь", - отметил он.

Пресс-секретарь Путина сделал акцент на том, что "суверенитет в данном случае не обсуждается".

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"Никто же не ставит под вопрос суверенитет Украины. Это внутренняя проблема Украины. Украина сама решает вопросы своего суверенитета", - сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков высказал мнение, что США могли бы заставить Украину выполнить Минские соглашения.

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