"Не такие уж грозные": Маломуж о работе разведки РФ в Украине

Российские шпионы в основном собирают информацию о ситуации в стране и об армии, а также пытаются влиять на политиков.

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В ближайшее время спецслужбы России будут заниматься дестабилизацией ситуации в Украине и расширением своего влияния на руководство украинского государства. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годы), генерал армии Николай Маломуж, пишет “Обозреватель“.

Будет попытка еще глобальнее контролировать ситуацию, создавать систему влияния в руководстве страны, в оппозиции, – сказал экс-разведчик.

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По его словам, традиционно задания российских спецслужб в Украине сводятся к следующему:

Глубинное изучение ситуации в государстве, прежде всего, политической и военной. Анализ боеспособности ВСУ, самой модели их построения, системы обороны, особенно вдоль линии разграничения. Выяснение, какая модель безопасности, какие спецоперации мы готовим против них, в зоне конфликта или на их территории, - рассказал Маломуж.

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Генерал также сообщил, что на территории Украины действуют подразделения Главного разведывательного управления (ГРУ), Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР) России. При этом бывший разведчик не считает их серьезной угрозой:

Они действуют комплексно, но не являются такими уж грозными. Им можно противодействовать, – заверил он.

Напомним, в Европе, наконец, обратили внимание на систематическую подрывную деятельность ГРУ России на территории континента.

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