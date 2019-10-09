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Песков ответил, что будет в случае срыва разведения войск

Комментариев: 11
В случае срыва разведения войск в двух пунктах на Донбассе решение о проведении нормандской встречи будут принимать лидери государств, говорит Песков.
Песков предлагает дождаться, сорвется разведение сил или нет
Песков предлагает дождаться, сорвется разведение сил или нет
РИА Новости

В случае срыва процесса разведения сил в Петровском и Золотом решение о проведении нормандского саммита будут принимать лидеры "четверки". Об этом в среду, 9 октября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

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На вопрос, пройдет ли саммит в случае срыва разведения сил и средств на Донбассе, Песков сказал:

Все будет зависеть от решения глав государств.

Вместе с тем, он предложил дождаться итогов процесса разведения: "сорвется - не сорвется". "

Давайте дождемся информации о том, по чьей вине это сорвано, - добавил Песков.

Но в целом, конечно, разведение сил способствовало бы запуску процесса имплементации "минских договоренностей, - заключил он.

В том числе, это (проведение саммита) зависит от позиции президента РФ не в последнюю очередь, - отметил Песков.

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На данный момент разведение сил в Петровском и Золотом не началось. Обе стороны винят в срыве противника.

Напомним, Песков заверил, что никто не ставит под сомнение суверенитет Украины. В Кремле опять подчеркнули, что конфликт на Донбассе - "внутренний конфликт Украины".

 

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Теги: Россия, Украина, Дмитрий Песков, ситуация на востоке Украины, нормандская четверка, разведение сил на Донбассе, нормандская встреча
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Комментариев (12)
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VVTF2wtf_uebok    09.10.2019, 16:58
Оценка:  0
VVTF2wtf_uebok
Ничего не будет, как каклы хероически сосали, так и будут сосать)
PINKIPAU    09.10.2019, 16:54
Оценка:  0
PINKIPAU
Им нужно просто вывести войска из оккупированных территорий Украины. Направление им известно. И тогда мир блядь наступит, и отпадет потребность в форматах иби его мать нормандских.
Ira0956    09.10.2019, 16:48
Оценка:  0
Ira0956
Депутат бундестага Сара Вагенкнех назвала власти Украины ублюдками и заявила следующее: «Только твари вроде вас воюют со своим народом. Безжалостные негодяи, у которых нет чести, нет совести, нет каких-либо моральных принципов… Госпожа Меркель, мы поддерживаем Власть палачей.
Ira0956    09.10.2019, 16:48
Оценка:  0
Ira0956
. Власть садистов. Власть фашистов. Такого геноцида в Европе не было со времён балканских воин. Хватит лгать. В Украине идёт геноцид русскоговорящего населения, и мы должны остановить это…».
ЛаптиВверх    09.10.2019, 16:51
Оценка:  -3
ЛаптиВверх
Это ты намекаешь на геноцид в Мордоре всех нерусскоговорящих? Так об этом известно всему миру, кроме лоботрясов из Мордора.
Woodbrother    09.10.2019, 16:35
Оценка:  -1
Woodbrother
В случае невыполнения разврла войск ничего страшного не будет . Страшно бросить своих людей на растерзание кровожадных рассиан. После ухода нашей армии со своей территории, там начнется поганый русский мир - грабежи, мародерства, убийства.
ZaPetra    09.10.2019, 16:43
Оценка:  0
ZaPetra
Это ты так начал переживать за людей на Донбассе ?? Еще вчера такие как ты называли их лугaндoнами, а здесь распереживались. Успокойся, такие как нацики как ты проиграли, их выгнали из власти, из ВР, а теперь еще и добробатам по опе надают если будут воду мутить. Ваше время ушло
ЛаптиВверх    09.10.2019, 16:46
Оценка:  -2
ЛаптиВверх
Ну таким как ты ватным отморозкам точно ничего не светит ни в ВР, ни вообще в Украине. Ваше место возле мокшанского гнилья в Немытой. Других вариантов для вас нет и быть не может.
ZaPetra    09.10.2019, 16:52
Оценка:  -2
ZaPetra
Да ты что, серьезно ? Сколько набрали националисты на выборах в ВР, 2% ? ))) А За Життя ? Прикольно ? )))
ZaPetra    09.10.2019, 16:44
Оценка:  -1
ZaPetra
Всю вашу майдановскую свору пересадят потихоньку. Уже сажают
ЛаптиВверх    09.10.2019, 16:49
Оценка:  -1
ЛаптиВверх
Что-то ты упоротый совсем разволновался - все трясешься за свою мордорскую шкуру...
ZaPetra    09.10.2019, 16:51
Оценка:  -2
ZaPetra
Скажи это Грымчаку и Пашинскому "
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