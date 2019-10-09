Песков ответил, что будет в случае срыва разведения войск

В случае срыва разведения войск в двух пунктах на Донбассе решение о проведении нормандской встречи будут принимать лидери государств, говорит Песков.

Песков предлагает дождаться, сорвется разведение сил или нет РИА Новости

В случае срыва процесса разведения сил в Петровском и Золотом решение о проведении нормандского саммита будут принимать лидеры "четверки". Об этом в среду, 9 октября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

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На вопрос, пройдет ли саммит в случае срыва разведения сил и средств на Донбассе, Песков сказал:

Все будет зависеть от решения глав государств.

Вместе с тем, он предложил дождаться итогов процесса разведения: "сорвется - не сорвется". "

Давайте дождемся информации о том, по чьей вине это сорвано, - добавил Песков.

Но в целом, конечно, разведение сил способствовало бы запуску процесса имплементации "минских договоренностей, - заключил он.

В том числе, это (проведение саммита) зависит от позиции президента РФ не в последнюю очередь, - отметил Песков.

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На данный момент разведение сил в Петровском и Золотом не началось. Обе стороны винят в срыве противника.

Напомним, Песков заверил, что никто не ставит под сомнение суверенитет Украины. В Кремле опять подчеркнули, что конфликт на Донбассе - "внутренний конфликт Украины".

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