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Суд вынес приговор военным, по ошибке расстрелявшим мирного жителя

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Военнослужащие подозревали убитого в работе на сепаратистов.
Суд вынес приговор украинским военным, которые по ошибке расстреляли жителя Луганской области
Суд вынес приговор украинским военным, которые по ошибке расстреляли жителя Луганской области
Корреспондент

Северодонецкий городской суд Луганской области приговорил к семи годам лишения свободы командира разведки 28-го отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Константина Киенко-Романюка и амнистировал 4 его подчиненных, расстрелявших подозреваемого в сепаратизме и сжегших его дом в селе Песчаное Луганской области.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

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Установлено, что 22 сентября 2016 года младший лейтенант Киенко-Романюк, будучи командиром разведывательного взвода, решил побеседовать с жителем села Песчаное около Старобельска, который подозревался в сотрудничестве с боевиками.

Украинские военные думали, что местный житель, зарабатывающий выловом рыбы на Северском Донце, на своей лодке также перевозит диверсионные группы боевиков на подконтрольную Украине территорию, а также, возможно, обучался минно-врзывному делу у сепаратистов.

Вечером 22 сентября командир взвода взял 4 своих подчиненных: Максима Безуса, Алексея Савина, Андрея Тригуба и  Тараса Волынца, и на служебном автомобиле отправился к дому предполагаемого сепаратиста на окраине села. Около дверей дома командир передернул затвор автомата, крикнул, что приехали украинские военные, и потребовал от хозяина выйти из помещения.

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По словам обвиняемого, за дверью послышались ругательства и крики в адрес военных и некий металлический звук. Бойцы АТО подумали, что  в руках у оппонента оружие, которое он намерен применить, и с целью упреждения командир выпустил автоматную очередь в деревянную дверь, за  которой стоял хозяин дома. Зайдя в помещение военные увидели, что мужчина убит, а в руках у него был топор. Чтоб скрыть преступление бойцы мотопехотного батальона облили дом бензином и сожгли. Из дома она вынесли только тело погибшего и его телевизор. Труп и телевизор военные закопали недалеко от своих позиций в лесу.

Дававший показания в суде дядя убитого сообщил, что его племянник не был сепаратистом, а наоборот, имел проукраинскую позицию и даже подкармливал рыбой украинских военных. По его словам, оговорить племянника перед военными мог другой житель села Песчаное, с которым у него был конфликт из-за рыбной ловли.

Гражданская жена убитого сообщила, что у них есть 6-летняя дочь, но они проживали отдельно в доме ее матери. Она также отрицает, что ее муж имел какие-либо контакты с сепаратистами.

Все обвиняемые военные признали свою вину в преступлении. Командира судили отдельно от его 4 подчиненных.

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В ноябре 2018 года его подчиненных суд приговорил к 5 годам тюрьмы, но амнистировал как участников боевых действий. В сентябре текущего года суд вынес приговор командиру взвода, который, как отмечается, имеет на иждивении 3 несовершеннолетних детей. Он признан виновным в убийстве и получил 7 лет лишения свободы.

Учитывая "закон Савченко" (закон о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дней в срок основного наказания) осужденному осталось отбыть в тюрьме около 1 года, так как он был арестован  в сентябре 2016 года и находится под стражей более 3 лет. Также военный обязан выплатить стороне потерпевших 40 тыс. гривен  в рамках мирного соглашения.

Ранее под Марьинкой командир разведки батальона забил до смерти командира разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады Ярослава Гаврилюка.

13 июня суд освободил "Мурчика", забившего до смерти сослуживца из одесской мехбригады.

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Теги: суд, убийство, военные, Луганская область, ВСУ
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