Деньги в трехлитровых банках: ГБР провело обыск у жены Чауса

Чауса обвиняют в получении взятки в сумме 150 тыс. долларов США.

Следователи Государственного бюро расследований проводили обыски в квартире жены судьи беглого Николая Чауса.

Об этом во время брифинга заявил директор ГБР Роман Труба, передает УНН.

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“Если мы говорим об обыске у жены Чауса, да, это соответствует действительности, следователи ГБР проводили такие обыски. На этом этапе я не могу сказать больше конкретики, это помешает расследованию этого уголовного производства“, - сказал он.

По словам Трубы, это уголовное производство, в котором выясняются обстоятельства именно выезда Чауса.

Напомним, Чауса обвиняют в получении взятки в сумме 150 тыс. долларов США. Чаус хранил деньги в трехлитровых банках, спрятанных на огороде. В 2016 году судья был объявлен в международный розыск.

Как сообщалось 4 августа, в сети появилось видео, на котором беглый украинский судья Николай Чаус прогуливается по Кишиневу в сопровождении охраны.

Еще в 2017 году антикоррупционный прокурор Молдовы Виорел Морарь сообщал, что Молдова начала экстрадиционный процесс в отношении судьи Чауса.

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