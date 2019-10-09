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Зеленский урезал себе полномочия

Комментариев: 2
Президент больше не будет так сильно вмешиваться в кадровую политику МИДа.
Зеленский урезал себе полномочия
Зеленский урезал себе полномочия
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский отказался от части полномочий в сфере назначения дипломатического корпуса. Соответствующий указ под номером 740 появился сегодня на сайте главы государства.

Этот документ вносит изменения в старый президентский указ №513, изданный еще во времена президентства Виктора Ющенко, которым устанавливался полный контроль президентской администрации над оперативной деятельностью Министерства иностранных дел.

Теперь указ №513 выглядит следующим образом:

Кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя министра иностранных дел и генконсула Украины предварительно согласовываются с президентом Украины, - говорится в новой редакции старого указа.

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В таком виде этот документ предполагает радикально меньшее количество согласований с президентом при назначении дипломатического корпуса. В изначальной редакции указа министр иностранных дел не имел права самостоятельно осуществить ни одного значимого назначения ни в МИД, ни за рубежом. Все кадровые решения требовали “согласования с президентом“.

В частности раньше с президентом приходилось согласовывать назначение первого заместителя, заместителя министра иностранных дел, руководителя структурного подразделения МИД, генерального консула, советника-посланника, советника дипломатического представительства Украины в иностранном государстве, при международной организации, ректора, первого проректора, проректора Дипломатической академии Украины.

Напомним, Зеленскому показали ракетный комплекс Нептун.

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Теги: Владимир Зеленский, МИД, указ президента
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Комментариев (3)
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Ira0956    09.10.2019, 16:47
Оценка:  -1
Ira0956
Депутат бундестага Сара Вагенкнех назвала власти Украины ублюдками и заявила следующее: «Только твари вроде вас воюют со своим народом. Безжалостные негодяи, у которых нет чести, нет совести, нет каких-либо моральных принципов… Госпожа Меркель, мы поддерживаем Власть палачей. Власть садистов.
Ira0956    09.10.2019, 16:47
Оценка:  -1
Ira0956
Власть фашистов. Такого геноцида в Европе не было со времён балканских воин. Хватит лгать. В Украине идёт геноцид русскоговорящего населения, и мы должны остановить это…».
Сливной_Бачок    09.10.2019, 16:55
Оценка:  0
Сливной_Бачок
Если тут идет геноцид, как ты комментарии пишешь на узкоизычном сайте?
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