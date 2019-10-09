Зеленский урезал себе полномочия
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Президент Владимир Зеленский отказался от части полномочий в сфере назначения дипломатического корпуса. Соответствующий указ под номером 740 появился сегодня на сайте главы государства.
Этот документ вносит изменения в старый президентский указ №513, изданный еще во времена президентства Виктора Ющенко, которым устанавливался полный контроль президентской администрации над оперативной деятельностью Министерства иностранных дел.
Теперь указ №513 выглядит следующим образом:
Кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя министра иностранных дел и генконсула Украины предварительно согласовываются с президентом Украины, - говорится в новой редакции старого указа.
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В таком виде этот документ предполагает радикально меньшее количество согласований с президентом при назначении дипломатического корпуса. В изначальной редакции указа министр иностранных дел не имел права самостоятельно осуществить ни одного значимого назначения ни в МИД, ни за рубежом. Все кадровые решения требовали “согласования с президентом“.
В частности раньше с президентом приходилось согласовывать назначение первого заместителя, заместителя министра иностранных дел, руководителя структурного подразделения МИД, генерального консула, советника-посланника, советника дипломатического представительства Украины в иностранном государстве, при международной организации, ректора, первого проректора, проректора Дипломатической академии Украины.
Напомним, Зеленскому показали ракетный комплекс Нептун.
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