Зеленский урезал себе полномочия

Президент больше не будет так сильно вмешиваться в кадровую политику МИДа.

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Президент Владимир Зеленский отказался от части полномочий в сфере назначения дипломатического корпуса. Соответствующий указ под номером 740 появился сегодня на сайте главы государства.

Этот документ вносит изменения в старый президентский указ №513, изданный еще во времена президентства Виктора Ющенко, которым устанавливался полный контроль президентской администрации над оперативной деятельностью Министерства иностранных дел.

Теперь указ №513 выглядит следующим образом:

Кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя министра иностранных дел и генконсула Украины предварительно согласовываются с президентом Украины, - говорится в новой редакции старого указа.

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В таком виде этот документ предполагает радикально меньшее количество согласований с президентом при назначении дипломатического корпуса. В изначальной редакции указа министр иностранных дел не имел права самостоятельно осуществить ни одного значимого назначения ни в МИД, ни за рубежом. Все кадровые решения требовали “согласования с президентом“.

В частности раньше с президентом приходилось согласовывать назначение первого заместителя, заместителя министра иностранных дел, руководителя структурного подразделения МИД, генерального консула, советника-посланника, советника дипломатического представительства Украины в иностранном государстве, при международной организации, ректора, первого проректора, проректора Дипломатической академии Украины.

Напомним, Зеленскому показали ракетный комплекс Нептун.

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