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Зеленский поручил Богдану подготовить его послание к Раде

Комментариев: 4
Глава ОП возглавил рабочую группу по подготовке ежегодного послания президента.
Зеленский назначил Богдана главой рабочей группы по подготовке послания
Зеленский назначил Богдана главой рабочей группы по подготовке послания
УНИАН

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Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу во главе с руководителем ОП Андреем Богданом для подготовки проекту ежегодного послания к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Методическим и научным обеспечением подготовки проекта послания займется Александр Литвиненко директор Национального института стратегических исследований. Он назначен замглавы рабочей группы.

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Глава группы сможет менять ее персональный состав и привлекать в установленном порядке к работе в ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также отечественных и иностранных ученых, независимых экспертов.

Группа должна в двухнедельный срок определиться со структурой и графиком подготовки проекта послания и содержанием необходимых материалов, а в двухмесячный срок - подготовить и представить на рассмотрение проект послания.

Государственному управлению делами поручено принять в установленном порядке меры по обеспечению финансирования расходов, связанных с подготовкой проекта послания.

Напомним, сегодня Владимиру Зеленскому показали ракетный комплекс Нептун.

 

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Теги: Зеленский, Богдан, ОП, послание, Рада
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Комментариев (4)
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Андрей_и_Богдан    09.10.2019, 17:38
Оценка:  -1
Андрей_и_Богдан
Ежегодное? Скорее ежедневное, как минимум пре-Зе!лента каждый день посылают и его "молодую команду"!
Сергей    09.10.2019, 17:23
Оценка:  -2
Сергей
Исправите сокращение ОП на АП , ато как ОПГ получается))))))))))))))
Андрей_и_Богдан    09.10.2019, 17:39
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
ОПГ говоришь? Оно такое и есть.
Woodbrother    09.10.2019, 17:02
Оценка:  +2
Woodbrother
Не стоит напрягаться. Все уже поняли кто такой ЗЕ.
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