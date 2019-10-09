Зеленский поручил Богдану подготовить его послание к Раде
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Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу во главе с руководителем ОП Андреем Богданом для подготовки проекту ежегодного послания к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Об этом сообщила пресс-служба президента.
Методическим и научным обеспечением подготовки проекта послания займется Александр Литвиненко директор Национального института стратегических исследований. Он назначен замглавы рабочей группы.
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Глава группы сможет менять ее персональный состав и привлекать в установленном порядке к работе в ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также отечественных и иностранных ученых, независимых экспертов.
Группа должна в двухнедельный срок определиться со структурой и графиком подготовки проекта послания и содержанием необходимых материалов, а в двухмесячный срок - подготовить и представить на рассмотрение проект послания.
Государственному управлению делами поручено принять в установленном порядке меры по обеспечению финансирования расходов, связанных с подготовкой проекта послания.
Напомним, сегодня Владимиру Зеленскому показали ракетный комплекс Нептун.
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