МВД прокомментировало инцидент со стрельбой на блокпосту

Правоохранители говорят, что конфликт исчерпан: двух активистов задержали, остальные отправились дальше.

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Конфликт на блокпосту в городе Кременная, случившийся сегодня днем между активистами и правоохранителями, исчерпан. Колонна автомобилей отправилась дальше в направлении Золотого-4. Об этом сообщила пресс-служба МВД на своей странице в Фейсбук.

По данным правоохранителей, к блокпосту в Кременной на Луганщине подъехала колонна из более 25-ти автомобилей с активистами, которые хотели проехать в город Золотое. Сотрудники полка “Миротворец“ остановили автомобили для предусмотренной законодательством проверки документов. Однако граждане отказались выполнять законные требования полицейских. В результате возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку.

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В МВД отмечают, что спецназовец, действуя по закону, совершил предупредительный выстрел в воздух. Никаких спецсредств или оружия непосредственно к лицам, которые отказались выполнять требования полицейских, не применяли.

Двух человек полицейские задержали. Отмечается, что один из задержанных - водитель автомобиля, который совершил наезд на ногу спецназовцу, другой – находился в розыске. Также после осмотра авто сотрудники полиции изъяли 6 единиц охотничьего огнестрельного оружия. После проверки его обещают вернуть владельцам.

Сейчас ситуация находится под контролем. Никаких противоправных действий против граждан Украины не было! Только соблюдение законодательства! Колонна автомобилей поехала в направлении Золотого-4. Полиция продолжает нести службу, - сообщили в МВД.

Напомним, в среду, 9 октября, на одном из блокпостов по дороге в Золотое произошла потасовка между добровольцами и полицией.

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