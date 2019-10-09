В Раде позволили импорт электроэнергии из России: как ударит по "зеленой" энергетике

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг обнародовал варианты увеличения фискального давления на сектор возобновляемой энергетики. Информация опубликована на официальной странице Комитета.

Об этом пишет Обозреватель.

Ссылаясь на проведенный 27 сентября на базе Комитета круглый стол, где обсуждались проблемы с финансированием "зеленой" генерации, а также было заявлено о необходимости законодательных изменений (в том числе по текущим проектам), указываются следующие варианты:

- Ретроспективное урезания тарифа (менее предпочтительный вариант)

- Новый налог в государственный бюджет на существующие станции (windfall tax, специальный сбор с выручки к 2030 году). Уменьшение акциза на электроэнергию на сумму такого налога;

- Налог на существующие станции в местные бюджеты (2%-3% от дохода);

- Ограничение сроков Pre-PPA, которые предусматривают использование "зеленого" тарифа, начиная с 2020-го года;

- Смена "зеленого" тарифа с 2020-го года для новых станций;

- Дополнительный экологический налог на выбросы СО2, как источник финансирования "зеленой" генерации.

Отмечается, что такие изменения, вероятно, могут касаться СЭС и ВЭС, которые введены в эксплуатацию в 2017-2019 рр.

"В ближайшие дни будет объявлено заседание рабочей группы по наработке конкретных законодательных изменений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 18 сентября по инициативе председателя Комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса Рада разрешила закупать украинским предприятиям электроэнергию из стран СНГ по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

С июля 2019 года представители Никопольского и Запорожского ферросплавных заводов Игоря Коломойского пикетируют НКРЕКП с требованием снизить тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии, с которого осуществляется финансирование "зеленого" тарифа для солнечных и ветровых электростанций.