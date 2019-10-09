"Формулы Штайнмайера" для Крыма нет - Зеленский

По мнению президента, вернуть Крым помогут международные партнеры и более мощная армия.

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Без помощи международных партнеров Украина не справится с вопросом деоккупации Крыма. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии “Крым.Реалии“ во время посещения оружейной выставки в Киеве 9 октября.

На вопрос журналиста, существует ли для Крыма своя “формула Штайнмайера“, президент ответил следующее:

Сейчас нет этой формулы. (…) Я должен констатировать, к сожалению, Украина сама не справится. Нужны условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще мощнее армия. Надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня, - заявил Зеленский.

Напомним, в среду, 9 октября, президент Зеленский посетил выставку “Оружие и безопасность“ в Киеве.

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