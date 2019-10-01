В ОП опровергли информацию о встрече с бизнесменом Кислиным

У Зеленского заверили, что такой встречи не было и они с таким человеком не знакомы.

Богдан заверил, что не знаком с Кислиным president.gov.ua

Читай также: Человек, написавший жалобу на Трампа, работал на "демократов" - СМИ

В Офисе президента опровергают информацию о встрече в США с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным, чья фирма причастна к отмыванию денег соратниками президента беглого Виктора Януковича. Об этом пишет "Украинская правда".

“Рад сообщить, что никогда не видел и не общался с американским гражданином Сэмом Кислин, ни в США, ни в Украине. Не давил на судей, уважаю журналистов и не пью кровь малолетних, независимо от языка на котором они разговаривают“, - пошутил Богдан.

Читай также: Американцы не желают увольнять Трампа – опрос

“Информация о встрече, предоставленная российским изданием The Insider вместе с украинской программе “Схемы", является фейком“, - официально подчеркнули также в ОП.

При этом Богдан намекнул, что журналисты, опубликовавшие эту информацию, могли бы поинтересоваться его точкой зрения. В то же время, по данным “Радио Свобода“ пишет, что утверждение об отдельной встрече Зеленского с Кислином в Нью-Йорке не было.

Читай также: Белый дом назвал незаконным импичмент Трампа

Зато сообщалось, что 25 сентября во время официального визита Зеленского в США в районе гостиницы “Паркер“ состоялись две встречи: одна - непосредственно в отеле , другая - в соседнем здании, в ресторане “Русская чайная".

1 сентября Кислин сообщил, что это он убедил адвоката президента США Руди Джулиани посоветовать Дональду Трампу раскрутить историю о коррупции в Украине. Бизнесмен был заинтересован в скандале, чтобы вернуть замороженные в Украине активы оффшорной компании.

Напомним, ранее сообщалось, что в деле об импичменте Трампа появился бизнесмен с деньгами Януковича.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram